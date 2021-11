Od 25. října probíhá v oprava silnice I/45 mezi Zátorem a Novými Heřminovy. Až do konce roku zde musí řidiči počítat s různou intenzitou dopravních omezení. Někdy jim průjezd přes Nové Heřminovy zabere pár minut, ale jindy čekáním a popojížděním v koloně stráví téměř hodinu.

Ředitelství silnic a dálnic investuje do důkladné opravy 17 milionů korun. Někdy zde řidiči během kyvadlového provozu potkají semafory, jindy regulovčíky s vysílačkami. Jisté je je to, že nikdy předem neví, jak dlouho jim bude trvat cesta z Krnova do Bruntálu nebo naopak. Musí vyjíždět s velkou časovou rezervou, pokud chtějí mít jistotu, že na schůzku dorazí včas.

„V plánu bylo například sejmutí ornice nebo lesní půdy, čištění krajnic i příkopů, revize potrubí, zatravnění, dále nesmí chybět frézování, zpevnění krajnic, postřiky, asfaltování, zálivky a nové dopravní značení na závěr celé akce,“ uvedlo Ředitelství silnic a dálnic ŘSD k opravě silnice v Nových Heřminovech.

Jedná se o silniční úsek, který z hlediska statistiky dopravních nehod už několik let patří k nejnebezpečnějším v Moravskoslezském kraji. Častou příčinou nehod jsou zde nejen nebezpečné zatáčky, ale také utržené krajnice při vyhýbání.

„Generálku už nebylo možné dál odkládat. Ta silnice s rozbitými krajnicemi už potřebovala opravy jako sůl. Chápu, že řidiči jsou z těch dopravních omezení už otrávení, ale my jsme po důkladné opravě tohoto úseku dlouhodobě volali. Vítáme ji, protože přispěje ke zvýšení bezpečnosti dopravy,“ uvedl starosta Nových Heřminov Ludvík Drobný s tím, že aktuální stavební práce nijak nesouvisí s plánovanou přeložkou silnice. Tou se teprve začíná zabývat stavební úřad v Bruntálu, takže realizace je v nedohlednu.