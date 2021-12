„I v prosinci mohou zájemci využít příležitost k setkání se, a to buď při mé tradiční návštěvě, která probíhá zhruba jedenkrát měsíčně, nebo v případě potřeby i individuálně, kdykoliv po telefonické domluvě,“ prozrazuje farářka s tím, že na společném setkání při kávě a čaji si s ní pacienti mohou popovídat o čemkoliv, co je trápí, těší či zajímá. A to jak skupinově, tak i jednotlivě na pokojích. Mimo to samozřejmě nabízí i duchovní službu.

„Při osobních setkáních hlavně naslouchám klientům. Když mají zájem o duchovní službu, třeba modlitbu, zpověď, útěchu, Večeři Páně či čtení z Bible, pak tuto službu vykonám. Pro mě osobně jsou tato setkání velmi obohacující a těším se na ně. Ráda poslouchám životní příběhy klientů, jejich zkušenosti, radosti i starosti. A jsem ráda, že i já je mohu svou sdílenou životní zkušeností někdy povzbudit a potěšit,“ prozrazuje Miroslava Běhalová s tím, že v posledních měsících v souvislosti s pandemií více pozorovala izolovanost pacientů i jejich strach o sebe a své blízké, což se negativně projevovalo na psychice pacientů.

Pro nadcházející vánoční období proto farářka připomíná: „Anděl Hospodinův zvěstoval pastýřům pasoucím svá stáda v betlémské krajině narození Spasitele – Ježíše Krista. Ono poselství o Boží lásce k člověku platí dodnes a platí pro každého člověka. Každý, kdo ho přijme, smí vědět, že jeho život je pevně ukryt v Božích rukou a nikdo a nic ho nemůže z Božích rukou vytrhnout.“