V některých obcích okresu Bruntál by se voliči obešli bez ODS i ČSSD

Krnovsko, Bruntálsko – V několika obcích našeho regionu se pod pět procent dostali nejen TOP09, STAN nebo KDU-ČSL, ale dokonce i tradiční značky ODS a ČSSD.

Tentokrát dosáhlo na mandáty v poslanecké sněmovně rekordních devět stran a hnutí.

Dalo se očekávat, že ty nejslabší, zejména TOP 09, KDU᠆-ČSL a STAN, které mají voličskou podporu kolem pěti procent, by v jednotlivých obcích mohly občas skončit i pod touto důležitou hranicí.

Je ale zarážející, že v mnoha obcích okresu Bruntál poprvé od listopadu 1989 nepřekročily pět procent ani tak zavedené a osvědčené značky jako ODS nebo ČSSD. V okrese Bruntál stejně jako v celé republice i ve všech krajích je vítězem voleb ANO. Jedinou výjimkou byl Leskovec nad Moravicí, kde Okamurovo SPD odsunulo Babišovo ANO na druhé místo.

V Dolní Moravici, která je tradiční baštou ČSSD, dostali sociální demokraté úctyhodných 20 procent. Vypadá to jako velmi solidní výsledek, ale nesmíme zapomínat, že v minulých parlamentních volbách zde měla ČSSD 40 procent. Další známou volební baštou ČSSD byly Slezské Pavlovice, kde ve volbách 2013 sklidili sociální demokraté 34 procent hlasů. Letos rovných 60 procent pavlovických voličů dalo svůj hlas ANO a na ČSSD tu zbylo pouze 11,5 procenta.

Kdyby vše záleželo například jen na voličích v Zátoru, do parlamentu by se nedostaly nejen pětiprocentní strany typu STAN nebo TOP 09, ale dokonce by zde neobstály ani ODS, KDU-ČSL nebo ČSSD.

Ve Svobodných Heřmanicích, v Dětřichově nad Bystřicí, a dokonce i v tak velkém městě, jako je Břidličná, by si voliči vystačili se čtyřmi stranami místo devíti, V těchto zmíněných obcích pětiprocentní limit překonali jen ANO, SPD, KSČM a ČSSD.

V malých obcích se nejčastěji setkáme s různými rekordy, takže například v Dlouhé Stráni se 75 voliči by poslali do parlamentu i Realisty s šesti procenty hlasů. ČSSD by vypadlo i v Karlově Studánce, kde volilo úctyhodných 76 procent voličů. Lidovci s 15 procenty jsou v těchto horských lázních druzí. V Úvalně, Miloticích, Tvrdkově, Staré Vsi, Liptani nebo v Třemešné úplně propadla ODS. V Hlince na Osoblažsku pohořely ODS i ČSSD. Piráti by nedali dohromady pět procent v Rusíně, v Miloticích ani v Liptani. Nová Pláň by se obešla bez KSČM i bez ČSSD.