Jisté je, že když navařil vymazlený vídeňský ležák, označil sudy zkratkou VID LE. Když na výčepu došlo pivo, domlouvali se číšníci s výčepním, kdo půjde narazit další VID LE.

Zaslechli to štamgasti a už se lokálem neslo: dám si další Vidle! Vídeňský ležák vaří spousta minipivovarů, ale tekuté Vidle jen jeden. V roce 2014 se zrodilo partnerství mezi J4 a Muzeem vidlí v Lichnově. Dodnes tam při mimořádných příležitostech čepují Vidle. Letos oslaví státní svátek Svatováclavským čepováním Vidlí.

"Přijďte si užít unikátní exponát - tekuté vidle. Jediné vidle, které si sami a dobrovolně vrazíte do krku. Pivovarský dům v Ostravě ho vaří jen dvakrát ročně jako svou vlajkovou loď, a to na na vidlikonoce a na Sv. Václava, patrona české země a pivovarníků. Výjimečně ho lze v Lichnově ochutnat u příležitosti 10 let existence Muzea vidlí," zve muzeum na Svatováclavské muzejní čepování.

Svatováclavské čepování v Muzeu vidlí v Lichnově.Zdroj: Deník/VLP Externista

Mají zde k dispozici mobilní výčepní pult s vidločepem od kapely Nebezpečné vidle. Běžný provoz muzea bude během sv. václavského čepování zachován. Návštěvníci zde mohou zažít komentované prohlídky i vidlobraní.

Svatováclavské čepování se v Muzeu vidlí koná do 28. září, vždy od 10 do 20 hodin.