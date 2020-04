„Chtěli jsme touto dobou začít s přípravami na sezonu, ale kvůli koronaviru se zahájení sezony odkládá na červen. Aspoň že můžou pokračovat práce na opravě lokomotivy Malý Štokr U57.001, která se má podle plánu vrátit na koleje Osoblažské úzkokolejky v červnu,“ uvedl David Chovančík ze Slezských zemských drah.

Parní lokomotivu Malý Štokr po deseti sezonách na Osoblažce bylo nutné rozebrat do posledního šroubku. Všechny díly zkontrolovat, promazat, opravit, natřít a parní kotel poslat na generálku do Kolína. V říjnu kotel putoval kamionem z Krnova ke specialistům do firmy SEA Kolín.

Zpět do krnovského depa se vrátil počátkem března. Pak také do práce železničních opravářů zasáhl koronavirus. Oprava parní lokomotivy je náročný proces. Po osazení kotle na původní místo musí všechny díly do sebe přesně zapadat, takže kompletace rozebrané lokomotivy často bývá nejnáročnějších část oprav.

Jisté je, že 8. května žádná lokomotiva na úzkokolejku Osoblažku nevyjede. „Pokud se situace bude vyvíjet příznivě, první parní vlak by mohl vyjet na Osoblažku i dříve než 6. června. Změny termínů ale mohou nastat prakticky kdykoli,“ doplnil Chovančík s tím, že koronavirus poznamenal i další turistické atrakce v regionu, například musely svůj program upravit zámky v Linhartovech a ve Slezských Rudolticích. Turisté budou pravděpodobně letos hodně zvažovat, kam a zda vůbec vyrazit na dovolenou. „Osoblažsko by v tomto případě mohlo být zajímavé svým klidem a odlehlostí“, uzavřel Chovančík.