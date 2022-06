V Krnově zorganizují bleší trh s poklady ze sklepů a garáží

Farmářské trhy se konají na krnovském náměstí každý čtvrtek. Bruntálský spolek Arma Ferre nyní přišel s nápadem uspořádat jednou měsíčně v Krnově také bleší trh. Ten první se v Krnově uskuteční v neděli 19. června od 9 do 12 hodin. Akce se bude opakovat vždy po měsíci, a to až do října.

Bleší trh v Krnově. | Foto: Deník/Lucie Štrachová