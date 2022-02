„Novinkou na zimním stadionu jsou pomůcky pro bruslení dětí. Jde o trenažéry bruslení – dětské hrazdy z hliníku nebo ve tvaru velryby. Pomůcky je možné si zapůjčit v pokladně, kde je nutné je po bruslení vrátit,“ uvedla vedoucí sportovních a rekreačních zařízení Alžběta Nykodymová.

V bazénu Městských lázní budou od úterý 15. do neděle 20. února umístěny nafukovací vodní atrakce, které mohou volně využívat zejména děti. Vodní válec, trampolína nebo banán budou k dispozici v úterý od 10 do 12 hodin, ve čtvrtek od 14 do 16 hodin, sobotu od 15 do 18 hodin a v neděli od 11 do 13 hodin.

V době plavání pro veřejnost, u níž není poznámka „atrakce“, budou atrakce umístěny mimo bazén, aby ani plavci nepřišli zkrátka. Mezi návštěvníky bazénu jsou totiž také kondiční plavci, kteří dávají přednost volné dráze před dováděním na atrakcích.