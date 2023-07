Stalo se z toho během léta velké téma, které zase rozděluje společnost. Řada českých obchodníků v posledních měsících z nejrůznějších důvodů přestala akceptovat platby kartou. I proto Deník vyrazil do centra Krnova zjišťovat, zda také zde existují podniky, které odmítají platby kartou.

Berou krnovské restaurace, hospody a cukrárny platby kartou? Deník monitoroval situaci v pondělí 17. července 2023. | Foto: Deník/František Kuba

Někde se musíte doptávat číšníka nebo servírky na možné způsoby platby, ale restaurace Barbara u krnovského hřbitova je v tomto ohledu velmi transparentní. Dokonce to vypadá, jako by si na odmítání platebních karet založila svou image.

Na obrovské kovové tabuli, kterou zdobí kovářská práce, je nápis křídou: „Nelze platit kartou“. Kdyby někomu nestačila bílá křída na černé tabuli, mají v Barbaře ve vstupu stejnou informaci pro jistotu vytištěnou také černým písmem na žlutém papíře: „Nelze platit kartou“.

Levitující žena nad Karlovou Studánkou? To se vysvětlí, soudruzi

A jak to vypadá v ostatních restauracích, hospodách a cukrárnách v centru Krnova?

Poněkud záhadně vypadá piktogram na dveřích krnovského baru fklidu. Je na něm přeškrtnutá platební karta a současně přeškrtnutý nápis pouze hotovost.

„To logo na dveřích znamená, jako že platby kartou nebereme. Proč? To vážně nevím, a ani mě to nemusí zajímat. Já jsem zaměstnanec, ale o způsobu platby si rozhoduje majitel podniku. Ať už mi šéf řekne u nás bereme jen hotovost, nebo akceptujeme platební karty, já s tím nemám problém. Oboje je správný postup,“ usmívá se míchač drinků krnovského baru fklidu, který má zřejmě kvůli vedru zrovna plné ruce práce s drcením ledu.

Problém: hosté neuměli dávat dýška kartou

„U nás samozřejmě můžete platit kartou,“ říká hrdě číšník sousedního Asijského bistra, které sídlí ve stejném objektu krnovského Zámečku. Platební terminál má stále po ruce, hned vedle pípy.

Čtyřletý chlapec se topil v bazénu v Bruntále, odvážel jej vrtulník

Také hospoda Pod obrazem na Zámečku bere platby kartou. „Nemůžu mluvit za ostatní hospodské, proč berou nebo neberou karty, ale jednu dobu to v naší branži bylo hodně diskutované téma. Nejde ani tak o náklady na provoz systému elektronických plateb, hlavní problém byly tringelty. Ekonomika byznysu hospod a restaurací je založena na tom, že spokojený host dává dýška. Když ale ve velkém přišly platební karty, lidé neuměli tímto způsobem dávat spropitné. Já jsem se rozhodl Pod obrazem platbu kartou zachovat, a nelituji toho. Většina hostů už pochopila, že dávat dýška můžou i kartami,“ uvedl Petr Strnadel, provozovatel krnovské hospody Pod obrazem. Ta má na dveřích své hospody už poněkud vybledlou samolepku s logy VISA a MasterCard.

Zákazník s hotovostí i s kartou najde svůj podnik

Někde hosty už ve vstupu do podniku vítá logo platebních karet, a jinde zase informace, že tady se platí hotově. Často se ale tuto informaci dozvíte až na základě dotazu u obsluhy. Ještě nedávno bylo běžné platit kartou v Grande Kebab na Opavské ulici. Dnes sice mají na dveřích stravenky, které akceptují, ale loga platebních karet chybí. „Bohužel, u nás bereme jen hotovost," krčí rameny obsluha Grande Kebab na Opavské ulici.

Přejezd nepustil autobus do Dívčího Hradu, tak si cestující zvedli závory sami

„U nás platby kartou nebereme. Proč? No přece protože tady na to nejsme zavedení, nemáme platební terminál,“ diví se otázce výčepní z pivnice Fortuna na krnovském Náměstí Minoritů.

„Ne, u nás bohužel kartou nezaplatíte,“ informuje stroze obsluha krnovské pivnice Déčko na Sídlišti pod Cvilínem.

Zatímco některé restaurace už samolepky se známými logy VISA a MasterCard už ze svých dveří odstranily, ty zavedené se platebních karet drží jako symbolu své prestiže v době moderních platebních technologií.

Kartou bez problémů zaplatíte v krnovských restauracích jako Hermes, Malé Café, Bauerova kavárna nebo „Vývrtka“. Situace je přibližně půl na půl, ale podniků, kde berou karty, je přece jenom o něco víc. V centru Krnova si svůj podnik určitě najde jak host s hotovostí, tak s kartou.

Štamgasti radí: Žízeň? Bankomat máš za rohem

Štamgasti Pivnice na náměstí sedí nad svými půllitry hned vedle pípy a jsou spokojení. Když se někdo zeptá na způsob placení, rádi poradí nováčkům jak to tady chodí.

Nahoře bez v centru Krnova, žena se svlékla na zahradě muzea

„Řeknu ti to po lopatě, abys to pobral hned napoprvé. Nejdřív základní fakta. Pivo tady mají výborné, dobře chlazené a platební karty neberou. Jestli máš žízeň, tak se hned za dveřmi dej doleva a po padesáti metrech natrefíš nejbližší bankomat. Klidně vyber rovnou tisícovku, protože pivo tady mají fakt skvělé. Když tu tisícovku nepropiješ celou nejednou, rádi ti ji rozmění a vrátí drobné. Tak to je asi tak všechno z dnešní přednášky na téma platby v krnovské pivnici na náměstí. Doufám, že sis dělal poznámky, je to fakt složitý platební systém,“ smějí se štamgasti otázkám Deníku.