Některé testované zbraně patří ke střelecké klasice a jiné budou mít v Krnově premiéru. Bude to těžké rozhodování, jestli nejdřív zamířit ke stanovišti s oblíbenou útočnou puškou CZ BREN 2, vyzkoušet extrémně přesnou odstřelovací pušku CZ TSR nebo potěžkat si jak padne do ruky úplná novinka pistole CZ TS 2 Green pro pokročilé sportovní terčové střelce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.