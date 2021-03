Starosta Krnova se rozhodl vyhovět přání zastupitelů a vzhledem ke kritické pandemické situaci zasedání zrušil. Nový termín zasedání zatím nebyl stanoven.

"Zastupitelské kluby ČSSD, Jednotní, KDU-ČSL, Krnováci (STAN), KSČM a ODS mě po svém jednání požádaly o posunutí termínu zastupitelstva města v souvislosti s aktuální epidemickou situací. Rozhodl jsem se jim vyhovět a zasedání zrušil. Zítra tedy neproběhne, počítám se svoláním v průběhu dubna," zdůvodnil své rozhodnutí starosta Krnova Tomáš Hradil a také se vyjádřil k aktuální epidemickou situaci.

"Počet hospitalizovaných pacientů je stále vysoký, už ale neroste. Zároveň od víkendu výrazně padají počty pozitivních testů. Na hodnocení je příliš brzy, i tak věřím, že jsme na dobré cestě," konstatoval Tomáš Hradil.

Zasedání krnovského zastupitelstva mělo proběhnout 24. března. Vzhledem k pandemické situaci bylo zrušeno.Zdroj: Deník/František Kuba

Stavební úřad mimo provoz, zásilka seniorům

Oddělení stavebního úřadu Městského úřadu v Krnově je mimo provoz už od středy 17. března. Důvodem je onemocnění pracovníků. Podání lze uskutečnit elektronicky, nebo v podatelně úřadu. Využili toho například Obec Nové Heřminovy, Hnutí DUHA Jeseníky a dotčení občané, kteří 18. března podali námitky k plánované heřminovské přehradě. Územní řízení má na starosti právě stavební úřad v Krnově.

Obyvatelé Krnova, kterým je přes 70 let, obdrží do svých schránek zásilku. Město Krnova každému z nich posílá čtyři respirátory a dvě roušky. Obálek je téměř čtyři tisíce a do schránek je od středy 24. do pátku 26. března roznesou pracovníci úřadu.

„V současnosti vrcholí boj s koronavirovou epidemií. Postupně se daří zrychlovat tempo očkování, musíme ale také čelit nebezpečnějším mutacím viru. Senioři patří mezi nejvíce ohrožené skupiny obyvatel a zároveň mezi ty nejzodpovědnější. Tímto darem jsme se jim rozhodli už více než rok trvající náročné období alespoň nepatrně usnadnit,“ komentoval tento krok starosta Tomáš Hradil.

Součástí balení je také letáček s telefonními čísly na poradenské linky městského úřadu. První s číslem 732 782 366 je určena osobám v nepříznivé sociální situaci, druhá linka s číslem 733 254 053 slouží pro informace o očkování a pomoc s registrací a rezervací termínu.