/FOTOGALERIE, VIDEO/ Kompletní rekonstrukce krnovské ulice Partyzánů je u konce. Od čtvrtka 1. června už bude silnice otevřená jako průjezd stavbou. Zatímco tady už se uzavírka chýlí ke konci, na spoustu dopravních omezení si Krnované budou zvykat. Přímo v centru Krnova utichne provoz mezi kruhovými objezdy.

Oprava teplovodu Veolie v centru Krnova. 31. 5. 2023 | Video: František Kuba

Tuto uzavírku si vyžádá generální oprava parovodního a kondenzačního potrubí. Teplárenská společnost Veolia Energie už začala s úsekem na náměstí Hrdinů, mezi křižovatkou s ulicí Petrovickou a kruhovým objezdem v Jesenické ulici. Práce na teplárenské infrastruktuře budou v centru Krnova probíhat až do konce září.

Na Partyzánů se vrací auta i autobusy

Na novou vozovku ulice Partyzánů po odstranění zákazových značek vjedou mezi prvními autobusy. Ve stejný den, tedy 1. června, přestanou platit nejen uzavírky, ale také výlukový jízdní řád autobusové linky MHD. Autobusy zase začnou jezdit po tradiční trase, což znamená, že opět budou obsluhovány zastávky Partyzánů Depo a Partyzánů.

Komunikace v ulici Partyzánů je dlouhá 1,2 kilometru a jejím vlastníkem a tedy i investorem opravy je Moravskoslezský kraj. V rámci stavby byla realizována také oprava vodovodního potrubí v majetku města Krnova, které vede pod komunikací.

Poctivá předválečná litina? Krnov mění historické vodovodní potrubí z roku 1931

Toto potrubí z předválečné litiny už bylo v havarijním stavu. Stavbu za téměř 46 milionů korun včetně DPH realizovaly firmy Silnice Morava a JR STaKR. Krnov se na nákladech podílel částkou 4,2 milionu korun.

Teplárenské potrubí na náměstí Hrdinů

Práce na generální výměně teplárenského potrubí zatím narušily dopravu jen tím, že dočasně ubylo parkovacích míst na náměstí Hrdinů. Od 12. do 30. června to ale bude silné kafe. Dojde k úplné uzavírce frekventované Jesenické ulice.

Ustane provoz mezi dvěma nejvytíženějšími kruhovými objezdy. Výkopové práce totiž budou pokračovat přes silnici I/45 ve směru k Mikulášské ulici. V otevřeném výkopu neprojede nkdo. Objízdná trasa pro všechna vozidla povede po ulicích Revoluční, Nádražní a Mikulášská.

Neprojede nikdo, odkloní i autobusy

Uzavírka ovlivní i městskou hromadnou dopravu. Ve stejném období, tedy od 12. do 30. června, budou odkloněné autobusy linek 801, 804 a 805 jezdit po trase Jesenická – Mikulášská – Bezručova – Revoluční, a to v obou směrech s tím, že zastávka „Krnov, aut. stanoviště“ (u hypermarketu Albert) bude pro tyto linky dočasně přemístěna do Mikulášské ulice.

Na obchvat Krnova doplní stopky, ale kruháč ani radar tam zatím nebude

„Zastávka se bude nacházet v blízkosti evangelického kostela, tedy na stejném místě, jako při opravě průtahu městem před třemi lety. Cestující budou o dočasném přemístění zastávky informováni vývěskami v autobusech i na samotné zastávce v Revoluční ulici,“ uvedla Kateřina Peterková z odboru organizačního a dodala, že ke změnám jízdních řádů nedoje.

Zbývající linky, které na zastávce „Krnov, aut. stanoviště“ běžně zastavují (802, 806 a 807), ji budou využívat i v době uzavírky, jelikož jezdí po jiných trasách. V místě přemístěné zastávky v Mikulášské ulici bude po dobu realizace stavby omezeno parkování vozidel v jejím bezprostředním okolí.