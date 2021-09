Potkáte zde i ty, kdo chtějí poprvé v životě vyzkoušet, jaký je to pocit stisknout spoušť. Pod dohledem instruktorů zbrojní průkaz nepotřebují, a zapůjčení zbraně je zadarmo. Tentokrát zde prezentovala své výrobky Česká zbrojovka, aby získala zpětnou vazbu od střelců.

U sportovní střelby platí totéž co v jiných sportech. Talent je potřeba objevit a podchytit co nejdřív, aby se mohl rozvíjet. Proto na krnovskou střelnici vyráží také rodiče s dětmi, aby si pod dohledem instruktorů mohly vyzkoušet, zda mají vztah ke střelbě, a pokud ano, jaký typ zbraně jim nejlépe padne do ruky.

V duchu přísloví „co se v mládí naučíš…“ se rodiče snaží předat dětem zkušenost bezpečné manipulace se zbraní a naučit je, že na střelnici platí stejně přísná pravidla jako v silničním provozu.

Pro pokročilé střelce je to příležitost popovídat si s odborníky o vlastnostech střeliva, o kalibraci, přesnosti a účinnosti zbraní.

Najde se ale početná skupina těch, kdo rádi diskutují o designu a výtvarném pojetí zbraní. Jsou pistole s barevnými prvky cool? Vzbuzují respekt nebo úsměv?

"Jsme rádi, že po delší odmlce jsme zase mohli pro veřejnost uspořádat tuto tradiční akci. Samozřejmě podmínkou bylo dodržení všech nařízení včetně kontroly očkování pří vstupu," doplnila za organizátory Hana Tobiášková z krnovské střelnice.