PRŮKOPNÍK LEPENKY ŘEZANÉ LASEREM

„Nedělám modelářské stavebnice na sklad. Můžete si u mě prohlédnout vzor a objednat výrobu. Stačí mi počítač s technickou dokumentací připojit na laser a zadat počet kopií. Řezání laserem z přírodních materiálů je mi sympatické nejen z ekologických důvodů, ale hlavně tím, že při lepení stavebnice můžete použít obyčejný Herkules. Když se spletete, tak ještě nějakou dobu můžete dílky rozpojit a sundat. Kdyby to byl plastový model, co se lepí sekunďákem, tak už by byl modelář v háji,“ představil Jakub Ščupák specifika svých modelů, které jsou známé po celé Evropě pod značkou BuBiModel.

Někdy se stane, že zákazník musí čekat na objednávku i půl roku, ale může se spolehnout, že všechno dostane ve špičkové kvalitě. Export tvoří přes 90 procent produkce. „Exportujeme hlavně do Německa a Švýcarska. Zatímco Čech smlouvá, Němec hledí jen na kvalitu a rád si připlatí za precizní práci,“ doplnil Jakub Ščupák

S PODPOROU RODINY

Chalupa v Křišťanovicích, která se začíná měnit v modelářskou dílnu, patřila jeho dědečkovi a otci. „Pocházím z Ostravy, ale už od mimina jsem byl v Křišťanovicích jako doma. Každou volnou chvíli naše rodina trávila na chalupě v Křišťanovicích. Posledních 12 let už jsem tady doma. Veškeré výrobní zařízení, co tady vidíte, jsme pořídili z našich rodinných peněz. Jedinou dotaci jsem získal přes CzechInvest na účast na veletrhu v Německu. Samozřejmě bych dotace chtěl, ale většinu spolknou velké firmy a nám drobným živnostníkům nikdo s administrativou nepomůže,“ představil Jakub Ščupák svou firmu a vztah ke Křišťanovicím.

„Na veletrzích se němečtí kolegové malovýrobci z rodinných firmiček diví, že jsem to všechno zvládl vytvořit sám bez dotací. U nich má tento typ malosériové výroby s minimem materiálu a vysokou přidanou hodnotou daleko vyšší podporu státu,“ doplnil Jakub Ščupák, který by se neobešel bez podpory otce a dědečka.

PRVNÍ MAŠINKA OD DĚDEČKA, PRVNÍ KOLEJE OD TÁTY

„Táta je na autíčka a staví autodráhu, ale já jsem byl vždycky vláčkař. Jako dítě jsem našel kus dřevíčka a děda mi ho pomaloval na parní mašinu. Byl to můj úplně první vláček, který to všechno odstartoval. Dodnes ho mám schovaný. Podívejte se jaké miniatury dnes lepí děda, kterému je přes osmdesát. Budu nejšťastnější člověk, pokud budu mít v jeho věku také tak dobré oči a jistou ruku,“ představil Ščupák svou modelářskou rodinu.

„Na základce jsme s tátou v paneláku postavili první železnici jako odměnu za vysvědčení. Kolejiště bylo přesně tak velké, aby se vlezlo pod postel. Znovu mě ty vláčky chytly na průmyslovce. Když jsme v roce 2009 jel do Německa na modelářský veletrh, uzrálo ve mně rozhodnutí, že se tím zkusím živit. Za pár let už jsem jel do Německa jako vystavovatel. Nejdřív se tam na mě dívali stylem: hele nováček. Asi něco umí, ale uvidíme jestli ekonomicky přežije do dalšího veletrhu,“ popsal Jakub Ščupák svůj vstup na evropský trh.

PROČ PŘEVAŽUJÍ NĚMECKÁ NÁDRAŽÍ

Tehdy ještě byly stavebnice řezané laserem z papíru a dřeva úplná novinka. Všichni modeláři jeli v plastu. Ščupák vycítil volné místo na trhu a začal přemýšlet, kde vzít milion na laser. Své první stavebnice si nechal vyřezávat laserem zakázkově v grafickém studiu. Svůj první laser si pořídil roku 2013.

Zakázek přibývalo, takže si musel pořídit výkonnější laser z Polska. Dnes už by uživil i třetí, protože BuBiModel se v modelářské branži stal všeobecně známou značkou kvality.

„Některé věci dělá modelář pro radost, ale musí mysleti na obchodní stránku a vybírat nádraží tak, by se dobře prodávala. Proto mám v nabídce tolik německých nádraží. Stavebnice nádraží Bad Schandau má přes 800 dílů. Na tu jsem obzvlášť hrdý. Znám tohle nádraží jako své boty, protože jsem udělal chybu při kopírování dat a omylem jsem si celou dokumentaci smazal. Takže jsem to nádraží musel rozkreslit dvakrát,“ uzavřel Jakub Ščupák veselou historkou.

SROVNÁNÍ:

Porovnejte skutečné nádraží v Domašově nad Bystřicí a model, který podle něj vytvořil Jakub Ščupák z Křišťanovic jako BubiModel:

Skutečné nádraží v Domašově nad Bystřicí.Zdroj: Deník/František Kuba

BubiModel Jakuba Ščupáka.Zdroj: Deník/František Kuba