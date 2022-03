OBRAZEM: Výlet na Praděd za sněhem a opalováním

Parta dobrovolníků v čele s Pavlem Lolkem v Nové Vsi udržuje běžkařské trati ve volném čase a zadarmo. Na nákup a provoz techniky jim přispívá kraj i obec. Svým nadšením vytvořili zajímavý český rekord.

Rekord: první běžkaři v republice

„Byli jsme v této sezoně první v republice, kdo měl upravené tratě. Můžete jednotlivá zimní střediska porovnat na portálu bílých stop, kde se to zaznamenává pomocí GPS. My jsme už 26. listopadu měli krásně upravené tratě a na nich první běžkaře. Žádný Praděd, Mísečky, ani Zadov, ale Nová Ves byla první místo v České republice, kde se v nové sezoně běžkovalo. Schovávám si knihy jízd, podle kterých jsem zjistil, že před osmi lety se u nás v Nové Vsi lyžovalo dokonce už 20. listopadu,“ uvedl Pavel Lolek.

Exotičtí jaci? Ale ne, jen chlupaté krávy. Zrzka a Blondýna jsou atrakcí Zátoru

„Díky Pavlovi Lolkovi a jeho partě se spousta sportovců nadchla pro krásně upravené trasy kolem Nové Vsi. Máme nejdelší zimní sezonu, jak jen je to možné. Stává se, že všude jinde už sníh roztaje, ale my kamarádům pořád nadšeně hlásíme, jak si to tady právě užíváme na běžkách. Když je sníh dobře uježděný a zhutněný, tak odtává pomaleji,“ představil zdejší podmínky Jaroslav Kalab ze oddílu běžeckého lyžování Dolní Moravice.

Magál šatnu nepotřebuje

Mezi běžkaři, kteří si oblíbili trati v okolí Dolní Moravice - Nové Vsi, jsou také vrcholoví sportovci. Například olympionik Jiří Magál. „Jirka Magál patří k těm běžkařům, kteří se obejdou bez šatny. Když k nám jezdil Jirka Magál, vždycky na parkovišti vedle svého Passata rozložil noviny, pod nohy si dal kus polystyrénu, a pak se tym převlíkal a otužoval v jednom. Přemlouvali jsme ho: pojď do tepla. A on: Ne, to je dobrý já už jsem tak zvyklej,“ zavzpomínal Pavel Lolek.

V Býkově - Láryšově plánují elektrárnu i nádrž. Úřad potřebuje novou střechu

V okolí Nové Vsi se udržuje 29 kilometrů trati. Je hrdý na to, že Nová Ves je v rámci kraje jeden z nejlepších běžkařských areálů, takže finanční odměnu za svou práci už nepotřebuje.

Placené běžecké stopy?

Starosta Dolní Moravice Pavel Kopeček upozorňuje, že není jisté, zda bude kraj stejně štědře dotovat běžkování i v budoucnosti. Často už je diskutovaná otázka placených běžeckých stop. „Věřím, že běžkaři zaplatí rádi, pokud budou k dispozici profesionálně upravené trati. Loni jsme na křižovatku tratí u rozhledny Nová Ves dali ceduli: jste-li spokojeni s úpravou, můžete nám přispět. Dokud dostáváme dotace, nemůžeme vybírat poplatek přímo. Zejména v době covidu, když byly uzavřené sjezdovky, byli u nás běžkaři velmi štědří,“ uvedl starosta Dolní Moravice Pavel Kopeček.

Dobrovolníci pracují zadarmo

„Poslali nám dobrovolně třeba dva tisíce na účet a ještě připojili děkovný dopis za celou rodinu. S touto štědrou rodinkou jsem se dokonce setkal. Řekli mi, že stejnou částku by utratili na sjezdovce, kdyby byla v provozu, tak se rozhodli lyžování v Jeseníkách podpořit jinak. Ještě nám pomohli vymyslet QR kód, aby tu platbu ostatním dárcům usnadnili. Původně jsme tam měli na utržení lísteček s číslem účtu,“ uvedl Pavel Lolek s tím, že letos se většina dobrovolných příspěvků pohybuje do 100 korun.

SONS Bruntál navštívil chráněné dílny v Hrabyni

„Stovka nás nevytrhne, ale potěší. Loni jsme od fanoušků dostali na 35 tisíc korun. Letos tam máme od dárců přes 10 tisíc. Fungujeme hlavně díky příspěvkům kraje, ale ty nejsou samozřejmost. Jinde se na udržované běžkařské stopy skládají hlavně hoteliéři a sponzoři. Já jsem původem Hanák, ale miluju to tady tady v Jeseníkách. Nejsem tak chudobný, abych musel za tak pěknou práci něco inkasovat,“ vysvětlil Pavel Lolek, že i práce zadarmo přináší uspokojení.