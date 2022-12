„V aklimatizační ohradě obehnané oplocením a elektrickým ohradníkem mají zvířata k dispozici napajedlo a dřevěný přístřešek. Do Vánoc by si tady měli zvyknout a pak je pustíme na větší pastvinu, kterou v současné době dokončujeme. V aklimatizační ohradě pratury pak vystřídají tři exmoorští ponyové, kteří k nám budou dovezeni z Milovic. Tím bude stádo kompletní,“ řekl Dušan Martiník z odboru investic a správy majetku.

Louky vzácných orchidejí v Chomýži nejlíp udržují divocí koně a pratuři

Pastevní areál o rozloze 36,6 hektaru má být dokončen do konce příštího roku. Práce za 5,2 milionu korun bez DPH provádí firma Tomáš Foros. Stejná firma bude do roku 2033 pečovat o pětihlavé stádo, které městu Krnovu zapůjčuje společnost Česká krajina. Desetiletá péče o tři exmoorské ponye a dva pratury přijde na 2,3 milionu korun bez DPH. Obě zakázky jsou součástí projektu „Podpora biodiverzity botanicky a zoologicky cenného území bývalého vojenského areálu v Chomýži u Krnova“, na nějž město získalo evropskou dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 6,8 milionu korun. Jeho cílem je zastavení degradace hodnotných společenstev a chráněných druhů vlivem samovolné sukcese a šířením invazivních a expanzivních druhů rostlin. To bude zajištěno především pastvou, která je ekonomicky výhodnější, než by tomu bylo při kosení či výřezech ploch.

„Kromě zřízení pastevního areálu s třemi pastvinami a aklimatizační ohradou dojde v průběhu realizace projektu k asanaci nevhodné vegetace, výsadbě dřevin, vytvoření tůní pro obojživelníky a výsevu kokrhele, který se používá na potlačení expanze třtiny. Souběžně probíhá vyklizení oblasti od zbytků vojenských objektů, stavební suti, pražců, kovů, drátů a odpadků. Následovat pak bude péče o výsadby a pastevní areál,“ uzavřel Dušan Martiník.