Po minutě ticha za Zdeňka Jarmara následovala česká hymna a slib vrbenských zastupitelů, že svou funkci budou vykonávat čestně a spravedlivě. V městské radě Vrbna pod Pradědem kromě starosty a místostarostky dále zasednou Pavla Müllerová (ANO 2011), Ondřej Chalupa (ČSSD) a Martin Pleva (ANO 2011).

Hned příští den čekala staronového starostu Petra Kopínece první významná společenské událost. Na Kolibě, která leží mezi Vrbnem a Ludvíkovem, společně s dalšími starosty okolních obcí poděkoval sponzorům za nové auto, které darovali k užívání Domovu pro seniory ve Vrbně pod Pradědem.

Zdeněk Jarmar navždy odešel ve středu 19. října 2022 ve věku nedožitých 76 let. Je v tom smutná symbolika: zpráva o úmrtí bývalého starosty přišla v den volby starosty Vrbna. Poslední rozloučení proběhne v pondělí 24. října 2022 v 11 hodin ve smuteční síni ve Vrbně pod Pradědem. Odešla osobnost, která se výrazně podepsala na rozvoji města a celého regionu.

Když Ing. Zdeněk Jarmar v roce 2002 opustil kancelář starosty Vrbna pod Pradědem, v letech 2002 až 2006 vykonával funkci místostarosty města a předsedy Euroregionu Praděd. Byl jedním ze signatářů při vzniku česko-polské organizace, kde od roku 2007 do roku 2020 působil jako ředitel Euroregionu Praděd.

Za svou dlouholetou práci obdržel v roce 2021 Cenu města Vrbna pod Pradědem. Významně tak přispěl k rozvoji města i česko-polské spolupráce. Euroregion Praděd letos Zdeňka Jarmara ocenil zlatou medailí za zvláštní zásluhy a práci na rozvoji česko-polské spolupráce.

Zdeněk Jarmar se narodil v roce 1946 v Olomouci, ale celý život prožil na Severní Moravě a ve Slezsku. Dětství strávil na Rýmařovsku, střední školu studoval v Mohelnici, základní vojenskou službu absolvoval na letišti v Plzni a potom už byl pevně spjat s Vrbnem pod Pradědem, kde trvale bydlel.

Své seznámení s Vrbnem popsal Zdeněk Jarmar takto: „Do Vrbna pod Pradědem jsem se poprvé vydal začátkem léta 1964 z Rýmařova na kole, abych si prohlédl město svého budoucího působení po čerstvém absolvování průmyslové školy. Samotné, do léta se probouzející město, mě svým půvabem okouzlilo a byl jsem rád svému rozhodnutí zde žít. V tu chvíli bych si nikdy nepomyslel, že po uplynutí 30 roků se s městem a jeho obyvateli natolik sžiji, že se stanu starostou.“

Nastoupil do podniku Lisovny nových hmot, kde pracoval do poloviny roku 1990, tj. celých 26 let. Bylo to na různých postupných pozicích: konstruktér, mistr, vedoucí provozu, náměstek, ředitel závodu. V roce 1979 zahájil studium technické vysoké školy, promoval v roce 1985.

Po odchodu ze závodu Lisoven nových hmot v roce 1990 se dal na samostatnou výdělečnou činnost, která se postupně vykrystalizovala do formy daňového poradenství. Na podzim roku 1994 vstoupil do komunální politiky a následná dvě volební období vykonával funkci starosty města.

Jako předseda Sdružení obcí Vrbenska byl jedním ze signatářů rámcové smlouvy o vzniku Euroregionu Praděd v červenci 1997. V rozvoji česko-polské spolupráce viděl budoucnost tohoto regionu, zasloužil se o navázání partnerství mezi Vrbnem a polským Glogówkem. V roce 2002 prosadil přenesení sídla euroregionu do Vrbna.