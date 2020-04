Na tržnici vyrazili především zahrádkáři. Samozřejmě prodejci i zákazníci se zde snaží dodržovat všechna platná nařízení, jako roušky, dvoumetrové odstupy a dezinfekce.

Od pondělí jsou provozu uvedeny také krnovské veřejné toalety ve Vodní ulici, aby si také trhovci měli kam odskočit.

Také chod Městského úřadu Krnov se už pomalu vrací do normálu a rozšiřují se úřední hodiny. V pondělí i ve středu jsou úředníci občanům k dispozici od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Samozřejmě je možné navštívit radnici i v jiných hodinách, ale v těchto případech záležitosti budou úředníci vyřizovat jen po telefonické domluvě.

Stále platí i pro návštěvu radnice doporučení minimalizovat osobní kontakt. Ten je určený jen pro nejnutnější záležitosti. Přednost má písemná, elektronická nebo telefonická komunikace.

Podle zatím platného scénáře uvolňování mimořádných opatření město Krnov plánuje, že v pondělí 27. dubna otevře obchodní dům Prior, který se teprve před pár měsíci stal městským zařízením.