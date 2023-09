Vytvořila tyto obrazy umělá, nebo umělecká inteligence? Tuto otázku si kladou návštěvníci nádraží v Úvalně, když poprvé spatří fantastické světy vytvořené autonomní inteligencí (AI) Midjourney díky starostovi Radkovi Šimkovi. Ten si teprve před pár měsíci poprvé otestoval fenomén AI. Dnes už starostu ani nenapadne hledat fotky v archivu, když si může vygenerovat libovolný obrázek. „Umělá inteligence mě baví,“ vzkazuje Radek Šimek výstavou obrazů AI.

„Když vymýšlím propagaci obecních akcí, plakáty, pozvánky nebo třeba potisky na kelímky, tak už nemusím do fotobanky. Popíšu své nápady umělé inteligenci. Vysvětlím, v jakém výtvarném stylu bych si obrázek představoval, a za chvíli uvidím hotový výsledek. Jsem z těch nových možností nadšený,“ říká starosta Šimek, který neustále žasne nad tím, jaké možnosti nám AI otevírá.

Zásada: transparentní autorství AI Midjourney

Shodou okolností právě AI Midjourney loni v Americe vyvolala pořádný rozruch a otevřela etické otázky kolem autorství umění v digitálním věku. Porotci v Coloradu totiž ve výtvarné soutěži udělili cenu nádhernému obrazu jen proto, že jim nic neříkalo upozornění „vytvořeno s využitím Midjourney“. Během posuzovacího procesu porotci nepochopili, že před sebou vidí obrázek vygenerovaný umělou inteligencí.

Navíc Midjourney dokáže nejen obrazy ve stylu slavných malířů, ale také realistické „snímky“, které stěží rozeznáte od skutečné fotografie. Midjourney šokoval realistickým obrázkem papeže Františka v péřovce a „fotoreportáží“ z vymyšleného zatýkání Donalda Trumpa. Proto sílí obavy ze zneužití pseudofotografií vygenerovaných AI při šíření dezinformací.

Právě proto na nádraží v Úvalně doplňuje „umělecká díla“ transparentní upozornění: „Tyto obrazy vytvořila umělá inteligence Midjourney“.

První výstava v galerii s trochou recese

Poznámku "vytvořeno AI Midjourney" najdeme také na nabídkovém lístku úvalenské cukrárny, kavárny a infocentra kafÍČKO, které sídlí v budově úvalenského nádraží.

„Pokud jste již navštívili naše kafÍČKO, možná jste si při listování v nabídce všimli, že obrázky v ní vytvořila umělá inteligence, se kterou si teď starostník hraje. Prostě jí zadáte "děti pijí limonádu v kavárně, ilustrace ve stylu Alfonse Muchy, vintage styl" a ona vám vytvoří sadu obrázků, ze které si vyberete ten, který se vám nejvíce líbí. Možná jste zaregistrovali, že jsme v kafÍČKU zřídili minigalerii, kde občas představíme obrázky různých umělců. A teď, tak trochu z recese, tyto dva aspekty spojíme. První obrazy v naší minigalerii vystavovala právě umělá inteligence,“ informoval starosta Šimek v pozvánce na první výstavu nově otevřeného nádražního kafÍČKA.

V září už kafÍČKO představuje díla skutečného lidského umělce z masa a kostí. „Výstavka umělé inteligence se právě stěhuje z Úvalna do Vávrovic. V kafÍČKU ji totiž viděl ředitel školy ve Vávrovicích Pavel Gregor a byl nadšený. Chtěl ukázat dětem, co už umělá inteligence dokáže, a didakticky s nimi probrat, v čem nám může být užitečná i jaké přináší rizika,“ doplnil Šimek.

Umělá inteligence napsala starostovi svatební řeč

Radek Šimek přemýšlí nad tím, zda by AI dokázala oddávajícímu starostovi napsat svatební řeč k novomanželům. Aby to AI neměla tak snadné, napsal do zadání, že při prvním seznámení snoubenců na párty se nesmělý pán posilnil alkoholem na kuráž, takže svou vyvolenou pozvracel dřív, než ji stačil pozvat na rande. Výsledný projev pak starosta nabídl spoluobčanům k posouzení.

„Možná jsme první obecní úřad, který zaměstnává umělou inteligenci. Starostník si chce ulehčit práci, ale ještě to není úplně ono, co říkáte? Zadal umělé inteligenci ChatGPT úkol sestavit svatební řeč, trochu ji chtěl potrápit zadáním a zde je výsledek! A starostové nebudou mít co žrát,“ komentoval Radek Šimek svatební řeč napsanou umělou inteligencí.

"Začalo to před nějakou dobou na párty v jednom klubu. V tu chvíli se náš ženich do naší nevěsty zamiloval na první pohled, ačkoliv to tehdy nebylo zcela vzájemné. Naše nevěsta si ho nevšímala, a tak našemu ženichovi nezbylo, než sáhnout po osvědčeném prostředku kuráže: panáku za panákem. Nebyl však dostatečně zkušený v umění pití, a tak se mu nešťastnou náhodou stalo, že svou vyvolenou pozvracel. Ano, správně jste slyšeli. Naše nevěsta dostala od našeho ženicha to, co si jistě nepřála - nepříjemný obsah žaludku," stojí ve svatební řeči, kterou napsala na základě Šimkova zadání umělá inteligence ChatGPT.