„Nahlédněte do neobyčejného světa krásy a křehkosti. Zažijte fascinující spojení elegance motýlů a dechberoucí krásu exotických květin,“ zve rodina Florova veřejnost do svého zahradnictví v Úvalně. Protože Úvalno leží doslova kousek od hranic, let každého motýla zde provází obdivné výkřiky v češtině i v polštině.

Výstava Motýli a orchideje

v zahradnictví Flora Úvalno Provozní doba: od pondělí do neděle 8-18 hodin. Vstupné: základní 99 Kč, rodinné 299 Kč, děti do 3 let zdarma

Výstava Motýli a orchideje bude v Úvalně přístupná každý den až do 24. února. Foliovník je plný neuvěřitelné krásy, která je ale pomíjivá.

Většina dospělých motýlů žije pouze dva týdny. To orchideje vydrží kvést až tři měsíce. Mnohé druhy orchidejí rozkvétají v zimním období, což je ve světě květin dost neobvyklé.

Výstava je určená nejen milovníkům barev, zážitků a krásy, ale také pro přírodovědce. Mohou zde zblízka pozorovat proces líhnutí motýlů z kukly.

Než čerstvě vyklubaným motýlům zesílí pomačkaná křídla, jsou ještě trochu pomalejší. Hodují na tropickém ovoci přímo před zraky návštěvníků a ochotně se nechají u toho fotit.