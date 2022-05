Úvalno láká do krásné historické stodoly, trhy, hudba i pití na Stodola festu

/FOTOGALERIE/ Do Úvalna láká návštěvníky Rychta a biotopové koupaliště pod rozhlednou. Zdejší půvabnou historickou Stodolu zatím znali jen místní. To by měla změnit sobotní akce Stodola fest.

Úvalno má vedle Rychty také rychtářovu Stodolu. Obvykle slouží jako recyklační dvůr, ale může se snadno změnit v kulturní centrum. | Foto: Deník/František Kuba