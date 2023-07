Starosta Úvalna Radek Šimek si nejdříve vyzkoušel, zda by za něj dokázala AI napsat dojemnou svatební řeč k novomanželům. Aby to AI neměla tak snadné, napsal do zadání, že při prvním setkání na párty se nesmělý pán posilnil alkoholem na kuráž, takže svou vyvolenou pozvracel dřív, než jí stačil vyznat lásku a pozvat ji na rande. Výsledný projev pak starosta nabídl spoluobčanům k posouzení.

„Možná jsme první Obecní úřad, který zaměstnává umělou inteligenci. Starostník si chce ulehčit práci, no ale ještě to není úplně ono, co říkáte? Zadal umělé inteligenci ChatGPT sestavit svatební řeč, trochu ji chtěl potrápit zadáním, a zde je výsledek! A starostové nebudou mít co žrát,“ komentoval Radek Šimek svatební řeč, kterou místo něj napsala umělá inteligence.

"Začalo to před nějakou dobou na párty v jednom klubu. V tu chvíli se náš ženich so naší nevěsty zamilova na první pohled, ačkoliv to tehdy nebylo zcela vzájemné. Naše nevěsta si ho nevšímala, a tak našemu ženichovi nezbylo, než sáhnout po osvědčeném prostředku kuráže: panáku za panákem. Nebyl však dostatečně zkušený v umění pití, a tak se mu nešťastnou náhodou stalo, že sevou vyvolenou pozvracel. Ano, správně jste slyšeli. Naše nevěsta dostala od našeho ženicha to, co si jistě nepřála - nepříjemný obsah žaludku," stojí ve svatební řeči, kterou napsala na základě Šimkova zadání umělá inteligence ChatGPT.

Grafici a malíři nebudou mít co žrát

Od svatebního projevu už byl v Úvalně jen krůček ke službám generování obrázků, jako je třeba Midjourney. Poslední verze Midjourney dokáže nejen obrázky ve stylu slavných malířů, ale také realistické „snímky“, které stěží rozeznáte od skutečné fotografie.

Midjourney šokoval svět zejména hyperrealistickým obrázkem papeže Františka v péřové bundě a „fotoreportáží“ z vymyšleného zatýkání Donalda Trumpa. Ještě letos v březnu si uživatelé mohli Midjourney vyzkoušet 25 minut zdarma, ale vzhledem k velkému celosvětovému zájmu a omezené kapacitě je dnes už tato AI zábava určená jen pro předplatitele.

„V poslední době jsem úplně propadl umělé inteligenci MIDJOURNEY, která tvoří originální obrázky dle vašeho popisu. Prostě jí zadáte co chcete. Fantazii se meze nekladou. Popíšete třeba i jak má obrázek vypadat. Jaké pozadí, jak se má kdo tvářit, co mají mít na sobě, ale taky v jakém stylu má být obrázek vytvořen. Například akvarel, realistická fotografie, naivní kresba, vintage styl, ale taky přímo styl umělce - ve stylu Alfonze Muchy, Moneta. No a ona vám během pár sekund vygeneruje čtveřici obrázků, které můžete dále rozvíjet a upravovat! A grafici a malíři nebudou mít co žrát,“ popsal svou další zkušenost s AI starosta Radek Šimek.

Práce modelářů i AI na obecním nádraží

Úvalno vytvořené rukama modelářů, i místní atraktivity namalované umělou inteligencí, si můžete prohlédnout na krásně opraveném obecním nádraží. Vznikla zde kavárnička Kaf-ÍČKO, kde si pochutnáte na luxusních dezertech věhlasné cukrářky Madame Griotte.

Jak železničářský model s pojízdnými vláčky, tak jídelní lístek s obrázky "made in AI", vybízí k návštěvě přírodní biotopové Plovárny na výsluní i rozhledny Hanse Kudlicha.

Zatímco železniční modeláři do svého konceptu přidali zříceninu hradu Šelemburk, kostel sv. Mikuláše, utkání na fotbalovém hřišti FK Úvalno a pejskaře na procházce v lese, starosta Šimek za pomoci umělé inteligence Midjourney propaguje zrcadlové bludiště na Rychtě, obecní Restauraci Zastávka a Retro muzeum na Faře.