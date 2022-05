„A to je docela problém. Nevíme, kde ten zbytek je. Nyní probíhá pilotní projekt v Havířově, kde je asi třináct set registrovaných, a chceme zjistit, kolik z nich v tom Havířově skutečně je. Bez toho nevíme, jak řešit naddimenzování školství a zdravotnictví,“ tvrdí Ivo Vondrák.

Hejtman Vondrák chce na proměnu Moravskoslezského kraje získat 100 miliard

Prostřednictvím Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) je ubytovaných 5717 uprchlíků. „Z nich je jedna pětina v krajských zařízeních. Poprvé v historii kraje jsme také otevřeli vlastní ubytovnu v ulici Dr. Malého, kde ubytováváme prvních jednadvacet osob,“ upřesnil Vondrák s tím, že v rámci Moravskoslezského kraje lze ještě poskytnout stovky ubytovacích kapacit. „Přesné číslo se špatně uvádí, protože některé ubytovací kapacity se teprve budou uvádět v provoz, některé se mezitím uvolní, takže proto hovoříme o stovkách míst,“ poznamenal hejtman.

Dodal, že poprvé se tento týden podařilo vyúčtovat náklady za využité ubytovací kapacity obcím s rozšířenou působností, celkově v rozsahu 26 milionů korun. Tyto peníze kraj prozatím dal ze svého rozpočtu, ale vyúčtuje je ministerstvu financí. Celkové náklady Moravskoslezského kraje se v době uprchlické krize vyšplhaly ke 30 milionům, a to bez nákladů na ubytování. Ty měsíčně představují okolo 13 milionů korun.

V Komunitním centru KACPU najdou uprchlíci pomoc i práci

„Začíná se vyplácet aktivita hledání práce pro uprchlíky. Také díky speciální skupině, která v tom pomáhá, je dnes již sedmatřicet lékařů a lékařek a sedmadvacet zdravotních sester, pro které jsme našli zaměstnání ve zdravotnictví. Budeme hledat i učitele, abychom pomohli školám zajistit výuku v ukrajinštině,“ pokračoval Ivo Vondrák a zmínil, že v současné době probíhá 32 jazykových kurzů češtiny, v nichž je 399 účastníků.

Hejtman se také dotkl problematiky nepřizpůsobivých osob. „Praha požaduje, aby tito lidé byli rozvezeni do jiných krajů České republiky, my ale nejsme v situaci, že bychom tady mohli někoho přijmou, protože sami s tím máme problém. Když ti lidé přijdou a mají nepotvrzené občanství, musíme je dočasně ubytovat – využíváme našich kapacit na KACPU, kde máme v současné době devadesát osob. Až se uvolní prostory v ubytovacích kapacitách ve Vyšních Lhotách, převážíme je tam. Někteří odjíždějí jinde, pokud jim není vyhověno ihned z pohledu dávek, které potřebují, máme i skupiny, které se občas zabydlí na hlavním nádraží. To je věc, která je nevhodná a kterou chceme nějak řešit,“ uzavřel Ivo Vondrák s upřesněním, že uprchlická zařízení v České republice jsou zatím jen dvě - v Bělé pod Bezdězem ve Středočeském kraji a v Moravskoslezském kraji ve Vyšních Lhotách.