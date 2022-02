„Drogerii do druhého patra vpravo, potraviny stejné patro vlevo. Lůžkoviny první patro vlevo na konci chodby,“ organizovala Šárka Zapletalová dobrovolníky, kteří se míjeli na schodišti třípodlažní budovy stojící zhruba uprostřed vesnice v údolí říčky Oskavy.

Ruce měli všichni plné humanitární pomoci, kterou postupně přivážela auta až k ubytovacímu zařízení.

Vytvořit zázemí pro desítky migrantů s Ukrajiny se rozhodli manželé Zapletalovi v pátek a okamžitě začali chystat prostory. Kromě bývalého penzionu v Oskavě provozují ještě další ubytovací zařízení v Uničově či Václavově. Ubytovávají mimo jiné i cizince, kteří pracují v Olomouckém kraji. Zázemí poskytli i při povodních.

Bývalý penzion v Oskavě byl ještě v sobotu ráno prázdný, některé části připomínaly spíše staveniště.

„Rozhodli jsme se pomoci utečencům z Ukrajiny. Spojila se s námi Ukrajinka, věděla, že máme ubytování. Dohromady jsme vše domluvili a zajistili se dva autobusy. Přijedou ženy a děti, zhruba padesát lidí. Další vzápětí,“ popisovala Šárka Zapletalová.

Válečné migranty, hlavně matky s dětmi, měli do Oskavy dopravit v neděli kolem poledne. Nastaly však komplikace.

„Na hranici se dlouho čekalo. V Polsku pak po cestě byly problémy. Dorazí až někdy v noci,“ sdělil Petr Zapletal po 17. hodině.

Ubytovnu připravovali desítky dobrovolníků

Ubytovnu jim pomáhaly připravit desítky dobrovolníků. Na základě informací na sociálních sítích přijížděli neznámí lidé a ptali se, s čím mohou pomoci. Montovali postele, chystali a vybavovali kuchyňky, koupelny a další prostory. Uklízelo se.

„Elektrikář, výborně. Zatím běžte dovnitř, domluvíme se. Musím rychle dořešit lůžkoviny,“ organizovala pomocníky Zapletalová.

Zapojili se i místní, vedení oskavské školy, sousedé. „Solidarita je neuvěřitelná. Ozvala se mi paní doktorka, že jede se zdravotnickým materiálem a že bude k dispozici na telefonu, kdyby bylo něco zapotřebí,“ popisovala Simona Melhubová, která pomáhala s přípravami v Oskavě a doma v Pňovicích shromažďovala věci od dárců.

V neděli dorazili do Pňovic lidé až z Ostravy, aby přivezli hygienické potřeby a další pomoc pro válečné uprchlíky. Chodba rodinného domu byla plná.

„Uvidíme, zda přijedou i nejmenší děti. Máme nakontaktované dárce, kteří by dodali zásoby sunaru a další kojeneckou výživu,“ líčila nezištnou pomoc od neznámých lidí. „X lidí čeká na telefonu, pokud bychom cokoliv potřebovali, že zajistí. Neváhají, chápou, že těmto lidem a jejich zemi musíme pomoci,“ dodala Simona Melhubová.

Příjezd opožděn, přesměrovaní na registraci



Podle informací z nedělního večera, váleční uprchlíci, kteří byli na cestě do ubytovacího zařízení v Oskavě, tam zatím nedorazí. Musejí nejprve do Registračního humanitární střediska Vyšní Lhoty určeného ukrajinským občanům hledajícím pomoc v České republice.



„Musejí tam absolvovat registraci a další formality, taky lékařskou prohlídku. Kontaktovala nás policie, že autobus přesměrovali,“ informoval večer Olomoucký deník Petr Zapletal, majitel penzionu v Oskavě, kde po celou neděli probíhaly přípravy na příjezd zejména žen a dětí z Ukrajiny.



„Budeme připraveni na jejich příjezd v nejbližších dnech,“ dodal s tím, že se mu ozývají další zájemci o ubytování z řad Ukrajinců či zprostředkovatelů pomoci lidem prchajícím před válkou.



Pro uprchlíky vyslal Zapletal společně s ukrajinskou zprostředkovatelkou azylu celkem dva autobusy. První měl do Oskavy původně přijet už kolem nedělního poledne a na palubě mělo cestovat přibližně 50 převážně žen a děti.