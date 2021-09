Omezení rychlosti se objevilo také před úsekovým měřením v Hlučíně, a to v Ostravské ulici ve směru do centra města. Maximální rychlost 50 kilometrů v hodině byla kvůli nerovnostem a chystaným opravám omezena na 30 kilometrů.

To ale neznamená, že řidiči nemusejí snížení rychlosti respektovat. Je nutné počítat s nárazovými kontrolami městské i státní policie, které budou měřit okamžitou rychlost a rozdávat pokuty.

Značky omezující rychlost se objevily také u vjezdu do Klimkovického tunelu ve směru z Ostravy na Brno. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Hned na dvou místech Moravskoslezského kraje, kde probíhá úsekové měření rychlosti, se objevily značky omezující rychlost. Stalo se tak v Hlučíně a u vjezdu do Klimkovického tunelu ve směru z Ostravy na Brno. Na obou místech se nyní měří rychlost rozdílným způsobem, liší se také způsoby ukládání pokut.

