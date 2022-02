Nejvíc zdravotníků přišlo do Krnova z oblasti Charkova. Krnovští zdravotníci jsou připraveni pomáhat ukrajinským kolegům. Ředitel nemocnice a současně senátor za ANO Ladislav Václavec svolal všechny ukrajinské kolegyně a kolegy do zasedací místnosti, aby si ujasnil, v jaké situaci se nachází jejich rodiny.

Azylové podmínky

„Máme v nemocnici několik skvělých ukrajinských kolegů, kteří jsou nesmírně skromní. Jsou to slušní, pracovití a pokorní lidé. Se všemi jsem se setkal a ptal se na aktuální situaci v regionech, odkud přišli. Probrali jsme situaci jejich příbuzných, protože zejména zdravotní sestřičky jsou matky, které šly za obživou a doma nechaly své děti, manžely i rodiče. Budu se snažit všem pomoci. Nemocnice pomůže se zajištěním ubytování pro jejich blízké. Jako senátor budu tlačit i na zjednodušení azylových podmínek a hlavně nesmyslně těžkých zkoušek pro kvalifikované zaměstnance. Usiloval jsem o to marně již dříve, ale nyní by tato krize tomu mohla hodně napomoci,“ uvedl Ladislav Václavec, který v těchto dnech přejíždí vlakem mezi krnovskou nemocnicí a senátem. Do toho se stihl ještě na dálku propojit s vídeňským zasedáním Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě OBSE.

Do Krnova míří prvních třicet uprchlíků: ženy a děti z Ukrajiny

Václavec ukrajinské kolegyně a kolegy ujistil, že všichni v Krnově i v České republice jsme připraveni jim pomoci. „Jsme připraveni přijmout jejich rodiny a blízké, zajistit pro ně ubytování i práci v nemocnici nebo v regionu. Celá Česká republika se musí rychle připravit na příchod uprchlíků z Ukrajiny. Příprava musí být koordinovaná s Polskem a Slovenskem a maximálně solidární k těmto zemím, kde musíme pomoci s ochrannou zevních hranic Schengenu. Je nutno rychle přijmout všechna zákonná opatření, která celý proces zjednoduší a zrychlí. Musíme být maximálně jednotní a zároveň odhodlání,“ ujistil Ladislav Václavec, že pro Ukrajinu i pro bezpečnost Evropské unie je připraven udělat vše, co bude v jeho silách.

Václavec: Nevěřil jsem, že k tomu dojde

Ladislav Václavec dlouho nevěřil, že Rusko je schopné pod záminkou vlastní obrany napadnout suverénní stát. „Nejde o omyl či přešlap, ale doslova o skok s dobře připraveným rozběhem. O tom, že se to stane, jsme byli upozorňováni již dlouho a sám jsem tomu nevěřil. Dokonce jsem chápal i Putinovy obavy z rozšiřování NATO na východ. Ukázalo se, že sám Putin neměl vůli jednat a tato akce byla opravdu dlouho dopředu připravována. Zcela souhlasím s názorem našeho prezidenta Miloše Zemana, že je třeba ukázat jednotnou a silnou reakci západu vůči Rusku,“ uvedl Václavec k aktuální situaci.

Ukrajina z pohledu Charity: Boje začaly už před osmi lety

Na zasedání OBSE zaznamenal všeobecné rozhořčení a zděšení z toho, čeho jsme svědky. „Tento konflikt už nyní stojí lidské životy, mnoho lidského utrpení, kdy zbytečně umírají vojáci i civilisté a to vše kvůli rozhodnutí jednoho člověka, který doufám není šílencem, jak zmínil pan prezident. V senátu budeme deklarovat jednotu, které je velmi potřeba, ale útočící vojska na Ukrajinu tím asi nezastrašíme. Musíme se ale snažit pomoci Ukrajině a jejím obyvatelům všemi možnými prostředky,“ uzavřel Václavec.