Dnes v Rýmařově připravují materiál, pomáhají v lakovně nebo obsluhují zkracovačku dřeva. Na úseku Kasard, kde se vyrábí dveře a schodiště, už dokážou zastat i dost zodpovědné úkoly.

Jednotlivé výrobní kroky na sebe musí navazovat, takže každý se musí snažit, aby nebrzdil kolegy. Ukrajinky také sádrují nebo pěnují okna. Stále se učí nové věci, aby měly uplatnění rovněž na dalších pracovištích firmy.

Podle zdejší personalistky Lucie Matulové Ukrajinky zastávají pracovní pozice, které se dlouhodobě nedařilo obsadit. Nejde o nijak zvlášť fyzicky namáhavé činnosti. Ženy zde běžně pracují ve výrobě.

„V RD Rýmařov jsme už dávno zřídili podnikovou ubytovnu pro zahraniční pracovníky, a to nejen z Ukrajiny, ale třeba i z Rumunska a dalších zemí. Je tam dostatečná kapacita, abychom mohli ubytovat také rodinné příslušníky našich ukrajinských kolegů. Když na Ukrajině začala válka, považovali jsme za samozřejmost, že uprchlíkům nabídneme práci, ubytování a stravování. Také jsme vyhlásili sbírku na pomoc Ukrajině,“ popsala situaci Lucie Matulová.

Šikovné dámy z Charkova

V březnu dorazily do firmy v Rýmařově tři šikovné dámy z Charkova, které se rychle aklimatizovaly a zapracovaly. Čtvrtá byla paní se třemi dětmi, která je v současné době na mateřské, protože to nejmladší bylo ještě miminko. Stálí ukrajinští zaměstnanci kromě svých běžných povinností zvládají také vzájemné tlumočení. Bylo důležité si na začátku ujasnit, jaké potřeby a očekávání mají obě strany.

„Ukrajinští kolegové jsou spolehliví pracanti, kteří jsou zvyklí se pohybovat na různých místech výrobního procesu. Pomohli nově příchozím kolegyním z Ukrajiny, aby se plnohodnotně zapojily. Přestože doma v Charkově vykonávaly úplně jiné profese, chtěly tu novou práci u nás zvládnout. Jsou pracovité a hned zapadly do kolektivu, takže s takovým přístupem to bylo pro všechny jednodušší. Za ty roky jsme v Rýmařově na ukrajinštinu zvyklí a dokážeme se nějak domluvit, přestože mluvíme odlišným jazykem,“ doplnila Lucie Matulová s tím, že ubytování v Rýmařově aktuálně využívá jedenáct Ukrajinců a Ukrajinek.

Nejdůležitější? Internet

Firma má kromě ubytování také závodní jídelnu, takže všechno důležité je k dispozici na jednom místě. Když si nově příchozí Ukrajinky šly prohlédnout ubytovny, ze všeho nejvíc je zajímalo, jak se tam připojit na internet. Zprávy z domova jsou pro ně to nejdůležitější.

„V Charkově se naštěstí i během nejhorších bojů podařilo udržet dodávku elektřiny a internetové připojení také fungovalo. Po této stránce je na tom tato část Ukrajiny ještě docela dobře. Daleko horší zprávy nám přichází z oblastí, kde probíhá ruská okupace. V dobytých městech u Chersonu ruští okupanti už staví sochy Lenina. Nejdřív nad dobytým městem vyvěsili ruskou vlajku a hned po tom vypnuli ukrajinskou televizi, rádio i přístup na internet. V další vlně už mění tabulky s názvy ulic v ukrajinštině za ruštinu,“ popsal situaci pan Josef. Pochází z Ukrajiny, ale v Rýmařově žije a pracuje už dlouho. Spontánně se ujal role tlumočníka.

Špatné zprávy z domova

Není to tak dávno, co od blízkých v Charkově přicházely do Rýmařova samé špatné zprávy. „Kyjev taky bombardovali, ale ten nebyl zdaleka tak zničený jako Charkov. Naše nové kolegyně žily v místech, kam rakety dopadaly každý den. Nedokážou si představit, jak se tam bude žít, až tohle všechno skončí. Na mnoha místech ruští okupanti dělostřelbou a bombardováním zástavbu prostě zrušili. Odhaduje se, že Charkov přišel o 1500 domů. Další jsou poničené tak, že se v nich nedá žít. Ony samy vypráví, jak v Charkově strávily dva týdny po sklepech. Nebylo tam co jíst, neměly nic. Tady jsou sice v bezpečí, ale pořád musí myslet na své blízké, kteří zůstali doma,“ doplnil tlumočník Josef.

Také o ukrajinské děti je v Rýmařově dobře postaráno. Paní Iryna má syna Vladyslava, který chodí do běžné třídy s českými spolužáky. „Škola je blízko, je tam za pár minut. Školní den ukrajinským dětem začíná lekcí češtiny a pak už následují běžné hodiny. Také už s ostatními dětmi jezdí na výlety,“ pochvaluje si paní Iryna.

Na Rýmařovsku našly útočiště desítky dalších Ukrajinců s dětmi, které se zapojují do mimoškolních aktivit. „Jsme ve spojení s městem, takže nám vzali ubytované ukrajinské děti třeba na čarodějnice a nebo do kina, kde se domluvilo promítání pohádky v ukrajinštině. Vyhlásili jsme materiální i finanční sbírku zaměstnanců, takže jsme pořídili například vybavení ubytovacích prostor. Město se do pomoci také zapojilo, je s nimi fajn spolupráce,“ pochvaluje si situaci v Rýmařově Lucie Matulová.

RD Rýmařov dnes má kolem 400 zaměstnanců a vyrobí kolem 400 domů ročně. Jde o největšího výrobce dřevostaveb v České republice.