Dominantou náměstí v Ryžovišti je sousoší Panny Marie Immaculaty zhotovené v roce 1733. V roce 2003 se v tomto regionu objevila nová forma zločinu. Zloději se pustili do historických venkovních sousoší.

Nejdřív zmizela z památníku ECCE HOMO mezi obcemi Čabov a Dvorce kamenná socha sedícího Krista. Asi za měsíc přišla na řadu krádež andílků v Ryžovišti. Byli zavěšeni na mariánském sloupu asi ve čtyřmetrové výšce.

Jeden anděl ukradený, druhý bez hlavy

"V přesně nezjištěné době od úterý 8.4. do středy 9.4. 2003 došlo ke krádeži pískovcové sochy anděla ze sousoší Panny Marie Immaculaty. Sousoší je umístěno v Ryžovišti v parku na náměstí Míru. Neznámý pachatel si odnesl jednu kompletní sochu andílka a druhou při krádeži poškodil," uvedla tehdy policejní mluvčí Soňa Bradáčová.

Při krádeži druhého anděla se socha zlodějům vysmekla a spadla na zem. O bezhlavého anděla ztratili zájem. "Při demontáži došlo pravděpodobně k jejímu pádu a odlomení hlavy od trupu," dodala Bradáčová.

Pomoc nabídla Univerzita Pardubice

Občané Ryžoviště se s barbarskou krádeží kulturních a historických hodnot těžko smiřovali. Sousoší včetně andělů bylo půl roku před krádeží odborně zrestaurováno. O případu se dozvěděli odborníci Univerzity Pardubice z fakulty restaurování. Nabídli řešení. Oprava poškozeného anděla a výroba přesné repliky podle fotografií ukradeného anděla proběhla jako bakalářská práce Michala Durise z roku 2010. Obec platila jen materiál.

„Sochař Jiři Antonin Heinz (1698-1759) patří mezi nejvýznamnější barokní umělce na Moravě. Ve svých mistrovských pracích dosáhl úrovně srovnatelné s nejkvalitnější středoevropskou sochařskou produkcí své doby. Jeho nejvýznamnější realizace jsou spjaty s Uničovem, prelaturou kláštera Hradisko, nebo například s Olomoucí,“ představila bakalářská práce sochaře, který je autorem sousoší Immaculaty v Ryžovišti.

Starostka jela do Vídně pro anděla

Občané Ryžoviště se smířili s tím, že jeden z andílků je věrná replika, když přesně deset let po krádeži v roce 2013 přišla z Vídně neuvěřitelná zpráva. Starostka osobně převzala nalezeného anděla od rakouských policistů.

„Zloději a překupníci kradených starožitností pravděpodobně doufali, že po deseti letech už pátrání skončilo a případ je uzavřený. Tak se rozhodli našeho andělíčka prodat a začali ho nabízet. Byl to dojemný okamžik, když jsem jela do Vídně převzít našeho andílka. Cestoval domů do Ryžoviště zabalený v kufru. Musím poděkovat rakouské policii, že pátrání nevzdali. Moc si toho vážím, jak případ dotáhli do konce,“ uvedla starostka Lašáková.

Příběh s dobrým koncem

Vždycky, když starostka prochází přes náměstí, připomene jí Immaculata obětavost restaurátorů Univerzity Pardubice a skvělou práci rakouských policistů.

„Na náměstí už ponecháme repliku andělíčka, a originální sochu vystavíme v muzeu. Každý aspoň může obdivovat, jak se restaurátorům podařila věrná replika. Immaculata je tady pro všechny, kdo mají rádi příběhy s dobrým koncem. Už máme Immaculatu osvětlenou i v noci,“ uzavřela starostka Ryžoviště.