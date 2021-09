„Počítáte špatně, dnes je nás jen deset,“ smáli se krnovští fotbalisté. Vzápětí ukázali, že umí reprezentovat své město nejen na hřišti. Při sbírání odpadků v lesích pod Mohylou ze sebe vydali všechno. Plnili pytle odpadky s takovým nasazením, jako kdyby se hrálo o postup.

„Loni se kvůli pandemii akce Ukliďme Krnov nekonala, tak jsem doufala jsem, že letos přijde víc lidí, když se v lesích nastřádaly odpadky za dva roky. Naštěstí naši fotbalisté jsou úžasní pracanti. Dělají čest svému městu i klubu. Doufám, že jejich příklad bude inspirací pro sportovní kluby a fotbalové fanoušky nejen v Krnově,“ uvedla za organizátory úklidové akce Pavla Hájková.

Ukliďme Česko je celoroční dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé republiky. Cílem organizátorů je nejen uklidit odpadky rozházené v přírodě, ale také zmapovat nelegální černé skládky a upozornit na nepořádek příslušné orgány. Účastníci na místě srazu obdrží instrukce kudy mají procházet a kde je čeká připravený kontejner. Pytle jsou označeny ústředním heslem: „Odpad z přírody sám nezmizí“.

„K nejzajímavějším letošním úlovkům patří rezavá pila. Je vidět, že ležela v lese hodně dlouho. Až jsme si říkali, jestli patří spíš do kontejneru nebo do muzea. Nebo jsme našli tak velké kusy molitanu, že jsme je museli rozřezat, aby se nám vlezly do pytle. Taky jsme v lese narazili na stavební odpad, ale ten musí uklidit někdo jiný, na to dnes nemáme vybavení,“ shrnula Pavla Hájková akci Ukliďme Krnov 2021.

"Je to připravené tak, aby se podle svých sil mohly zapojit jak rodiny s malými dětmi, tak i sportovci. Zatímco my jsme s dětmi procházeli park v Kostelci, fotbalisté vyrazili až na Mohylu. Prošli lesem úsek v délce několika kilometrů," uvedla Štěpánka Křehlíková, která vyrazila s rodinou uklízet park v Krnově Kostelci.