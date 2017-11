U zámku se vyvrátil starý dub. Co s ním?

Vichřice, která koncem října pustošila lesy a trhala střechy, prošla Krnovskem téměř beze škod. Jen u zámku v Linhartovech po ní zůstal vyvrácený velký dub.

Je to téměř záhada. Zatímco okolní stromy v zámeckém parku nemají zlomenou ani větvičku, nádherný mohutný dub leží vyvrácený na zemi. Kořeny obalené koláčem trávy a kamení se tyčí do pětimetrové výšky.

Bývalý správce parku Heřman Menzel má zvláštní schopnost, která mu umožňuje dlaněmi měřit stáří stromů. V případě vyvráceného dubu jeho test dlaněmi ukázal stáří 370 let.

„Je pravda, že duby patří k nejstabilnějším stromům. Jejich kořeny běžně dosahují do hloubky desítek metrů. Tento dub měl ale smůlu. Pochází z žaludu, který vyklíčil na skále, a ta kořeny víc do hloubky nepustila. Jeho kořeny rostly do šířky místo do hloubky. Díky mělkým kořenům měl sice spoustu živin, ale stabilita mu chyběla,“ uvedl Menzel.

„Vidíte, jak je vítr nepředvídatelný živel. Všude v Linhartovech dost foukalo, ale nebyl to žádný extrém. Proč právě tady větrný vír nebo náraz dokázal shodit mohutný dub, zatímco všechny okolní stromy stojí, to jsou divy, které umí jen příroda,“ doplnil Menzel.

Nejbližším zeleným sousedem je slavný linhartovský dub, který patří k nejstarším a nejvzácnějším stromům v České republice. Existuje známá pověst o mouřenínovi, který zemřel přímo pod tímto dubem kvůli zranění při sportovním zápasu s místním chalupníkem silákem.

Prý je zde v parku pod dubem pohřbený, protože jako pohan nesměl na křesťanský hřbitov. Heřman Menzel tomuto dubu naměřil stáří přes 850 let. Protože v posledních letech mu dost praská kmen, odpadává kůra a prosychá koruna, vypěstoval Menzel z jeho žaludů potomky a vysadil je v parku.

„Ještě dědoušek bojuje, ale ani ten nejodolnější strom nemůže žít věčně,“ povzdechl si Menzel.

Kaslelán zámku Jaroslav Hrubý je šťastný, že dub přezdívaný Osmisetletý se podařilo zpevnit lany necelý měsíc před vichřicí. Nyní čerstvě vyvrácený dub a jeho pozvolna umírající starší soused vytvořili pozoruhodné zákoutí.

„Ještě jsem to nekonzultoval s odborníky ani na radnici, ale podle mého laického názoru by ten krásný vyvrácený strom měl v parku zůstat. Právě zde vzniká hřiště z přírodních materiálů, a ležící dub lze snadno upravit, aby zapadl do této koncepce.

Stačí ořezat větve a kmen by mohl fungovat jako solitér, vzpomínka vichřici, prolézačka, sportovní překážka, a ještě didaktické poučení, jak mohutné kořeny má starý strom. Navíc krásně kontrastuje tím Osmisetletým dubem vedle,“ uvedl kastelán Hrubý.