Když se někdy koncem roku 2007 s velkou slávou odstraňovala hraniční závora na malém hraničním přechodu v Petrovicích u Karviné poblíž hřbitova, dorazili do zapadlé vísky Skrbeńsko na česko-polském pomezí ve Slezsku samotní ministři zahraničí Česka i Polska v doprovodu politiků od Prahy po Varšavu, včetně těch místních. Uběhlo 14 let průjezdu ze země do země tam opět brání překážka. Tentokrát betonová.