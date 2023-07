Jak přežít rekordní vedra? Tělo potřebuje i čtyřikrát víc vody, s pohybem uberte

Lidské tělo potřebuje v horkém počasí až čtyřikrát víc vody, vypotit může až deset litrů za den. Pohyb není nutné zcela vynechat, vhodné je ale zpomalit a ubrat kilometry. V tiskové zprávě FYZIOkliniky to uvedla její hlavní fyzioterapeutka Iva Bílková. Meteorologové dnes prodloužili výstrahu před vysokými teplotami do úterý, na východě země pak až do středy.

Ilustrační snímek | Foto: Deník/Stulír Drahomír