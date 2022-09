V sobotu 10. září se kolona veteránů vydala z Moravskoslezského Kočova do Razové, kde se na břehu Slezské Harty potkalo letiště a přístav na jednom místě. Přestože předpověď počasí byla nejistá, někteří majitelé historických kabrioletů vyrazili bez plátěné střechy. Po cestě je překvapil silný liják, ve který přinesl dokonce i malé kroupy. „Vezeme měsíční miminko - nejmladšího účastníka Trofeo Niké 2022 - takže já jsem střechu preventivně nasadil. Někteří kolegové to ale riskli bez střechy. Viděl jsem v tom dešti jak dopadli chudáci z německé posádky. Byli mokří do poslední nitky, než se jim v tom slejváku podařilo natáhnout střechu,“ ohlédl se Michal Ratiborský za nečekanou průtrží, která potrápila fanoušky aut veteránů.