Rekonstrukce dezinatury je tečkou za velkým požárem Karnoly

„Charita Krnov vás srdečně zve na Tříkrálový pochod s živým velbloudem, který se uskuteční v Krnově v pátek 6.ledna 2023 od 15 hodin. Protože jde o sbírku, jejíž výtěžek z velké části zůstává v místě, kde se peníze vybraly, lidé do sbírky rádi přispívají. Mnohdy ale nemají příležitost. Charitě totiž chybějí koledníci a ti stávající se ke každým dveřím nedostanou,“ informuje Charita Krnov.

Novinky: živý velbloud a QR kód

„Průvod s živým velbloudem, třemi králi, hudbou, pastevci se zvířaty a dobrými lidmi jsme naplánovali na pátek 6. ledna. Vycházet budeme od krnovského kostela sv. Martina v 15 hodin. Průvod půjde přes Smetanovy sady na Hlavní náměstí k dřevěnému betlému, kde tři králové předají dary děťátku v jesličkách. Budeme rádi, když i účastníci průvodu z řad veřejnosti přijdou v dobových kostýmech,“ popsala akci místostarostka Krnova Monika Dudová, která má s tříkrálovou sbírkou bohaté zkušenosti, protože řadu let působila jako ředitelka Charity Krnov.

Na krnovském náměstí byla možnost se občerstvit a také vyfotit se s velbloudem. A samozřejmě také příležitost přispět do kasičky na Tříkrálovou sbírku. Nově je na pokladničce umístěn také QR kód pro platbu online. Člověk nemusí mít po ruce jen v hotovost, když má chytrý mobil. „Letos poprvé je na každé pokladničce i OR kód pro přímou platbu prostřednictvím mobilního telefonu. Protože se jako každoročně potýkáme s nedostatkem koledníků, prosíme o pomoc všechny, kdo by se chtěli do koledování zapojit. Stačí přijít do budovy Charity Krnov v Hlubčické ulici číslo 3, nebo kontaktovat koordinátora na telefonním čísle 603 786 166. Ti mladší musí být vždy v doprovodu dospělé osoby, která má u sebe průkaz koledníka, jenž dárcům na požádání předloží,“ doplnila k Tříkrálové sbírce Monika Dudová.

Vybrané peníze poslouží k rozvoji charitních služeb, jsou použity na pomoc lidem bez domova, těžce nemocným, lidem v nepříznivé sociální situaci a také k nákupu kompenzačních pomůcek.

Pomáhají dobrovolníci i obce

„Skládám skupinky koledníků a ještě mi nějaké pro Město Albrechtice a jeho okolí chybí. Nechcete se někdo připojit? Spousta mých známých má menší děti - my je máme již odrostlé - nechcete nám je prosím "půjčit" na koledování?,“ vyzvala příznivce sbírky Zdeňka Hudeczová, která ve Městě Albrechticích posledních několik let pomáhám s organizací Tříkrálové sbírky pro Charitu Krnov.

„V Dubnici má na starosti sbírku pan Macháček. V Lichnově máme pokladničku na Obecním úřadě a v potravinách Hruška - U Glabazňů. Pokladničky jsou označeny razítkem Obecního úřadu Lichnov. Dopředu děkujeme všem dárcům, kteří do sbírky přispějí jakoukoliv finanční částkou,“ informuje občany Obecní úřad Lichnov.

Tři králové podle evangelia

Koledníci nevybírají jen peníze, ale také přinášejí svým zpěvem radost, rozdávají drobné dárky a na dveře těm, kdo si to přejí, píší požehnání C+M+B. Mohou to být iniciály tří králů Kašpara, Baltazara a Melichara, ale také první písmena latinského výrazu Christus mansionem benedicat – Kristus požehnej tomuto domu.

Nejvíce informací o Třech králích máme z evangelia svatého Matouše. V tom je napsáno, že se tři mudrci vypravili do Jeruzaléma a pak je hvězda dovedla do Betléma, kam podle legendy dorazili 6. ledna – proto se Tři králové slaví v tento den. Tam se šli poklonit Ježíši. Je mnoho teorií o tom, jaká hvězda je k místu dovedla a nejrozšířenější z nich byla, že to byla kometa. Astronomové považují za pravděpodobnější variantu, že šlo o spojení Jupitera a Saturna, ke které došlo v roce 7 před naším letopočtem, a to rovnou třikrát.