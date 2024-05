Přednádražní prostor v Ostravě-Přívozu

Prostor před hlavním nádražím v Ostravě-Přívoze je důležitou dopravní smyčkou, kde se spojuje železniční, městská hromadná a automobilová doprava. Nevzhledné venkovní i vnitřní prostory prošly před deseti lety rekonstrukcí, která měla za cíl zlepšit podobu a funkčnost klíčového dopravního uzlu ve městě. Panují pochybnosti, zda se to opravdu povedlo.

Přestože došlo k určitým estetickým úpravám, celková koncepce prostoru vyvolala kritiku veřejnosti. Výtky směřovaly k nedostatečnému provedení a neefektivnímu využití prostředků, které z časti poskytla Evropská unie. V průběhu let si cestující a obyvatelé Ostravy stěžovali na nepraktické rozvržení a nedostatek základních služeb, což z celého areálu opět učinilo neatraktivní prostranství.

U nádraží v Ostravě má vzniknout podúrovňové náměstí s přístupy k nástupištím

Přednádraží ale čeká další rekonstrukce, která se má sladit s modernizací ostravského železničního uzlu. Vyjde na zhruba 25 miliard korun. Správa železnic plánuje obnovu trasy od Polanky nad Odrou přes nádraží Ostrava-Svinov, hlavní nádraží, až po železniční most přes řeku Ostravici. V rámci projektu dojde k další úpravě prostoru před železniční stanicí, odkud zřejmě zmizí nadchodové lávky. Nahradit by je měla nová nástupiště s podchody, eskalátory nebo podzemní parkoviště. V současné chvíli se ale hledá architekt, který by rekonstrukci prostoru na Hlavním nádraží Ostrava zpracoval. O konkrétním termínu obnovy ale město zatím nemluví.