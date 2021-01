„Vážení dárci, i letos k vám přicházejí tři králové. Jako vždy přinášejí radost a boží požehnání. Netradiční okolnosti však vyžadují netradiční řešení. Kolednické skupinky za současné epidemiologické situace rozhodně do ulic nevyrazí. Koleda se proto zatím uskuteční pouze ve virtuálním prostoru,“ vzkázali dárcům organizátoři Tříkrálové sbírky 2021.

Nabídli veřejnosti dárcovské DMS a nápady jak ve virtuálním prostoru simulovat zážitky z koledování.

Do pekařství za koledou

V Bruntálu najdou dárci kasičky v drobných krámcích s potravinami, které nemusely zavřít. Jde například o zdravou výživu nebo pekařství. V Pekařství Bílčice na Jesenické ulici dárcům dokonce na přání zazpívají koledu s nasazenou tříkrálovou korunou. Pečivo zde prodává Věra Hlavíková, která uplynulých osm let každoročně obcházela sousedy se skupinou tříkrálových koledníků.

„Měla jsem radost, že společně s ostatními dobrovolníky podpoříme dobrou věc. Díky koledování v domácnostech jsem v Bruntálu poznala spoustu dobrých lidí, kteří se každoročně těší na naši návštěvu v kostýmech tří králů. Občas se dodatečně ozvali lidé, které jsme doma nezastihli, že chtějí přispět. Volají mi i teď. Záleží jim na udržování tříkrálové tradice a jsou zvyklí začít nový rok dobročinností. Proto jsme v naší prodejně s pečivem umístili tříkrálovou kasičku. Ráda k tomu dárcům zazpívám i tříkrálovou koledu. Tedy jestli jim nevadí, že mě bude přes roušku špatně slyšet,“ vysvětlila Věra Hlavíková.

Kousek svěcené křídy

Bruntálská pekárna jako prodejna základního sortimentu potravin zůstává otevřená i v pátém stupni PES.

„Dvakrát denně nám sem vozí z Bílčic čerstvý chleba a pečivo, takže jako malá prodejna se základními potravinami pořád máme otevřeno. Jako odměnu za příspěvek kromě kalendáříků a cukru nabízíme dárcům taky kousek svěcené křídy. Každý si může na rám dveří napsat sám, co by mu tam napsali Králové, kdyby neměli zákaz návštěv,“ uzavřela Věra Hlavíková z bruntálské Pekárny Bílčice s tím, že kasičky budou k dispozici až do 24. ledna.

Pokud se zmírní epidemiologické riziko a otevřou se krámky i s nepotravinářským sortimentem, jsou v Bruntálu také galanterie, květinářství nebo chovatelské potřeby připraveny nabízet tříkrálové kasičky.