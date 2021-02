Zastupitelstvo v lednu už zase není usnášeníschopné. Starosta Mitura vzal na vědomí, že místo plnění volebního programu a zvelebování obce jeho současné kompetence stačí jen na udržovací režim do dalších předčasných voleb. Snad budou v květnu. Do té doby atmosféra v Krasově bude připomínat předvolební kampaň.

Kandidáti, kteří jsou současně sousedé, budou v malé obci s 330 obyvateli hledat spojence a intrikovat. V zápalu volebního boje budou navzájem na sebe kydat, co se zrovna najde. Tak už to v Krasově chodí.

Těsné vítězství, velký problém

O řádné komunální volby v říjnu 2018 byl v Krasově velký zájem. K urnám přišlo na 76 procent voličů. O jejich hlasy se ucházela dvě uskupení nezávislých. Vítězné sdružení dostalo 50,1 procenta hlasů a poražení 49,9 procenta hlasů. Jazýčkem na miskách vah, který rozhodl kdo bude vítěz a kdo poražený, byly hlasy dvou voličů. Z amerických prezidentských voleb dobře víme, jaké problémy přináší kombinace vysoká volební účast a velmi těsný výsledek.

Když v Krasově zastupitelé složí funkce nebo odvolají starostu, upřímně doufají, že po dalších volbách to snad bude lepší. Je přece tak snadné dosáhnout změny. Stačí před volbami přemluvit pár nerozhodnutých sousedů nebo přetáhnout v sedmičlenném zastupitelstvu jednoho člověka na opačnou stranu.

Tak se Krasov ocitl v začarovaném bludném kruhu. Opakují se tu volby už podruhé. Na úřadě se střídají jména starostů i místostarostů. A výsledek? Dochází ke vzniku a zániku účelových spojenectví tak snadno, že si už navzájem nevěří ani sousedé ze stejné kandidátky. Současní a bývalí starostové se navzájem pomlouvají a podezírají.

Když si ale odmyslíme specifika zdejší komunální politiky, je Krasov krásné místo k životu. Malebná podhorská vesnička obklopená přírodou. Malé obci stačí jedna hospoda a jeden obchod. Místní jsou většinou zemědělci a živnostníci, nebo za prací dojíždí. Funguje zde pila a výrobna polštářů. Místní komunitu výrazně obohatili chataři a chalupáři.

„Věřil jsem, že když budu dělat kompromisy, nějak se domluvíme. Nevyšlo to,“ říká starosta Krasova Karel Mitura

ROZHOVOR

Požádali jsme starostu Krasova Karla Mituru, aby pokusil vysvětlit specifika zdejší komunální politiky. Bylo nutné začít řádnými volbami v říjnu 2018. Tehdy proti sobě kandidovalo jedno uskupení kolem bývalé starostky Krasova Moniky Baranové, a druhé právě kolem současného starosty Karla Mitury.

Proč jste se pane starosto rozhodl před volbami založit sdružení nezávislých kandidátů Krasováci?

„Dokud jsem pracoval jako státní zaměstnanec ve služebním poměru, samozřejmě jsem se o politiku zajímal jen pasivně. V tom byla moje přednost, že nejsem svázaný se spornými rozhodnutími předchozích zastupitelů. Vstoupil do komunální politiky, když jsem si uvědomil, že dosavadní starostka Monika Baranová po třech volebních obdobích už vyčerpala svůj potenciál. Cítil jsem, že je čas na změnu.“

Vadilo vám něco konkrétního?

„Některá rozhodnutí paní starostky mi nedávala smysl. Například nasmlouvala Městskou policii Krnov, aby krnovští strážníci občas zajížděli do Krasova. Přitom Krasov neměl žádné problémy ani přestupky, které spadají do kompetence strážníků. Nepotýkali jsme se s drobnou kriminalitou, špatným parkováním ani s hlučnými sousedy. Te je jeden z případů, kdy z mého pohledu paní starostka šlápla vedle, ale samozřejmě kdo nic nedělá ….."

Takže jste vytvořil vlastní kandidátku proti zkušené starostce, a hned napoprvé se vám podařilo vyhrát volby.

„Vyhráli jsme o dva hlasy. Zastupitelé, kteří skončili v opozici, mi ale nedali šanci, abych na obecním úřadě něco předvedl. Hned po volbách složili mandáty a vyvolali nové volby. Neunesli tak krutou prohru o dva hlasy.“

Následovaly první předčasné volby. Kandidátka Moniky Baranové o pár voličských hlasů přišla, takže vaše vítězné sdružení Krasováci posílilo na 54 procent. Volební účast byla ještě vyšší, přesáhla 81 procent. Jak je tedy možné, že na lídra Karla Mituru v zastupitelstvu nezbyl žádný mandát?

„Byl jsem sice na prvním místě kandidátky, ale vykřížkovali mě. Někdo si dal práci, oběhl sousedy a přesvědčoval je: Mituru tam raději nedávej, ať není zase problém. Takže vyhrála moje strana, ale já ne. Skutečným vítězem voleb byla paní Kateřina Lorišová, která za nás kandidovala. Sice to nebylo čisté fair play vítězství, ale šlo o běžné triky politického boje v rámci zákonů a podle pravidel demokracie. Starostka Lorišová seděla na obecním úřadě necelý rok, a pak se rozešla s kolegou Vojtěchem Bajcarem, který je ze stejné kandidátky jako ona i já. Paní Lorišová je rázná, a učitel pan Bajcar těžce nesl, když se ho starostka snažila úkolovat svým velitelským stylem.“

Díky té roztržce jste se stal zastupitelem?

„Pan Bajcar odstoupil, takže já jako první náhradník jsem se stal zastupitelem místo něj. Snažil jsem se s paní Lorišovou nějak komunikovat, ale je to s ní těžké. Jak to řekne, tak to bude. Moc nám to neklapalo.“

Za jakých okolností paní starostka Lorišová skončila?

„Krize nastala, když došlo na obecní pozemky. V zastupitelstvu sedí několik zemědělců, kteří hájí různé zájmy a berou dotace na pronajaté pozemky, včetně obecních. To se mi nelíbilo, protože jsem tušil, kam to celé bude směřovat. Některá sporná usnesení jsem z pozice zastupitele dokázal revokovat. Vyslechl jsem si názory všech stran, než jsem dospěl k názoru, že paní Lorišová v některých případech situaci nezvládla. Spory vyhrocovala, než aby zklidnila a sjednotila občany. Takže jsem zvedl ruku pro její odvolání, a tři zastupitelé ze sedmi se ke mně přidali. Dá se říct, že jsem ji odvolal za pomoci opozice. Abych to s opozicí nějak vybalancoval, navrhl jsem, ať si určí místostarostu, a slíbil jsem hlasovat pro toho, koho navrhnou. Dodržel jsem slovo, přestože navrhli paní Baranovou. Kvůli ní jsem vlastně vstoupil do komunální politiky, aby na obecním úřadě skončila. Někteří Krasováci s paní Baranovou dlouho bojovali a vnímali mě jako šanci jako změnu. Ti mi pak nejvíc zazlívali, že spolu sedíme na obecním úřadě. K tomu ale dodávám, že mi paní Baranová velmi pomohla s administrativou. Vlastně mi pomáhá i teď jako místostarostka, protože máme společný cíl: optimalizaci chodu Obecního úřadu jako celku, a zrušení Služeb s.r.o., čímž ušetříme stovky tisíc korun ročně."

Jakou jste potom měl pozici v zastupitelstvu?

„Věřil jsem, že když se budu pohybovat ve středu v neutrálních vodách a dělat kompromisy, nějak se se všemi domluvíme. Kromě komplikované situace v zastupitelstvu jsem současně řešil problémy v obecních službách. Starostou jsem byl zvolen v prosinci 2020. V lednu 2021 zastupitelé korespondenčně složili mandáty. Jejich podpisy mi osobně přinesla bývalá starostka paní Lorišová. Tak jsem jí potvrdil převzetí a nahlásil ministerstvu vnitra, že nejsme usnášeníschopní a čekáme na další termín mimořádných voleb.“