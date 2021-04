„Vítězství v tak renomované soutěži, jako je Sony World Photography Awards považuji za ohromný úspěch. Splnil se mi tím sen a mám z toho opravdu velkou radost, protože této soutěže se účastní ti nejlepší fotografové z celého světa, a to nejen fotožurnalisté, ale i ti, kteří fotí jiné žánry," komentoval vyhlášení výsledků Tomáš Vocelka, který vyhrál v kategorii Architektura / Professional.

Stal jsem se tak prvním českým vítězem některé z profesionálních kategorií v celé historii soutěže, která bývá přirovnávána k fotografické obdobě filmových Oscarů.

Téma: Krematorium mazlíčků

Vítězný soubor zachycuje krematorium pro domácí mazlíčky ve Středočeském Drnově, poblíž Slaného. Jde o bývalé vojenské zařízení, které bylo sedmnáct let opuštěné a pak ho dva přátelé, Michal Šeba a Martin Chum, s pomocí architekta Petra Hájka přestavěli a nazvali ho Věčná loviště.

"Už při fotografování jsem si uvědomil, že to místo vypovídá o změnách ve vztahu lidí ke zvířatům, o samotě lidí ve městech, pro které je často nejbližší bytostí domácí mazlíček, i o světě, kde jsme si mohli dovolit přeměnit původně vojenský objekt v zajímavé architektonické dílo. Právě tyto významové přesahy pak rozhodly, že jsem fotografie vybral a posla do soutěže," vysvětlil Tomáš Vocelka jak vznikl oceněný cyklus fotografií.

Vocelkovi se zpočátku moc nechtělo

"Je docela zábavné, že původně se mi do fotografování zvířecího krematoria moc nechtělo. S tématem přišla moje kolegyně, novinářka Magdalena Medková a poprosila, jestli bych jí nenafotil obrázky k její reportáži. Připadalo mi to takové pesimistické a smutné. Ale za pár chvil jsem si uvědomil, že je to velmi zajímavé místo se silným příběhem a už jsem se na focení těšil. Musím Magdě poděkovat, bez ní by ty snímky nevznikly," poděkoval Tomáš Vocelka kolegyni za dobrý tip na fotoreportáž.

Před Tomášem Vocelkou, který je historicky první český fotograf, který vyhrál některou kategorii v profesionální části soutěže Sony World Photography Awards, už v ní ukázali své kvality také další čeští fotografové. Dosud bylo největším úspěchem druhé místo fotografa Stanislava Krupaře v roce 2014. V otevřené části soutěže (je označována Open) už Česko vítěze má. V roce 2016 se jím stala Michaela Šmídová (v kategorii Nature & Wildlife) a v roce 2019 Martin Stranka (v kategorii Creative).

Hlásí se ke Gustavu Aulehlovi

Tomáš Vocelka se do rodného Krnova rád vrací a také zde už několikrát vystavil své práce. Nikdy nezapomene na vernisáži zmínit fenomén krnovského fotografa Gustava Aulehly, který svým pojetím fotodokumentaristiky ovlivnil několik generací fotografů, včetně Tomáše Vocelky.

Po novinářských začátcích v legendární krnovské redakci v Geiringerově vile na adrese Horova 1 fotograf a redaktor Tomáš Vocelka později prošel mnoha funkcemi a posty až na pozici šéfeditora a zástupce šéfredaktora MF DNES. Od roku 2016 fotografuje a píše v redakci Aktuálně.cz.

V roce 2018 vyhrál Czech Press Photo v kategorii Proměny Prahy, o rok později byl druhý v kategorii Reportáž. Je dvojnásobným finalistou mezinárodní soutěže Travel Photographer of the Year. Jeho snímky byly publikovány například na obálce španělského National Geographic Viajes.