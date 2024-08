Přemýšlíte, kam vyrazit o víkendu? V Ostravě se můžete svézt historickým autobusem, zatančit si swing a blues pod Sýkorákem, nebo vyrazit na Hornický den do Michálkovic. A co mimo Ostravu? Nechte se inspirovat našimi tipy.

OSTRAVSKO

EXIT In Industry (techno & dnb edition)

KDY: pátek 23. srpna a sobota 24. srpna

KDE: Dolní Vítkovice, Ostrava

ZA KOLIK: od 599 Kč do 999 Kč

PROČ PŘIJÍT: Oblíbený hudební podnik EXIT In Industry po prvním úspěšném ročníku píše v Ostravě druhé pokračování a tentokrát poprvé pod vysokou pecí u Bolt Tower v Dolních Vítkovicíc. V pátek v duchu techna. Dorazí opět početná zahraniční sestava v čele s legendárním DJem Rushem! Line up: DJ Rush (USA), Obscure Shape (DE), ANNĒ (GR), J. Fernandes (PT), Raul Young (HU), Džejár, Phil Albedo & Deck, Andy Smitth, Din Jarryn. Na sobotu je přídána ve spolupráci s Pulsation DnB edice v čele s anglickým VENJENTEM a silným česko-slovenským supportem! Line up: VENJENT /UK/, RIPPLE B2B MADFACE, ZIGI SC B2B SYMPLEX, AWAKEN B2B DR.AX, BEA B2B LEDUYSLEDUY, BEATY B2B ABELYN, JOSHUA B2B APOKAIN, Special guest: RACHELLKKA

Den městských obvodů s IZS

KDY: sobota 24. srpna od 9 hodin

KDE: Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih (u sídliště Dubina, ulice Kaminského)

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Brány Integrovaného výjezdového centra na hranici ostravských městských obvodů Jih a Nová Bělá se v sobotu 24. srpna otevřou veřejnosti v rámci akce "Den městských obvodů s IZS". Své aktivity představí Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, Městská Policie Ostrava, Vězeňská služba Heřmanice, Sbor dobrovolných hasičů, Celní úřad pro Moravskoslezský kraj, Návštěvníci se mohou těšit mimo jiné na ukázky výcviku policejních psů a koní, prezentaci hasičské a speciální zásahové techniky či hravě-vzdělávací aktivity a herní zóny pro děti. Upozorňujeme, že na místě nebude možné zaparkovat, proto doporučujeme vyrazit na akci na kole nebo městskou hromadnou dopravou.

Hornický den na Dole Michal

KDY: sobota 24. srpna od 16 hodin

KDE: Důl Michal, Ostrava-Michálkovice

ZA KOLIK: vstup zdarma (kastelánská prohlídka 50 – 160 Kč, noční prohlídka 260 Kč)

PROČ PŘIJÍT: Průmyslová historie Ostravy během jednoho dne zažitá v areálu bývalého činného uhelného dolu. Prohlídka Dolu Michal, vernisáž historických fotografií Rudolfa Jandy, přednáška Petra Kubinského o Dolu Petr Bezruč ke 150 výročí jeho otevření, kastelánská prohlídka, noční prohlídka, nová tématická výzdoba, tvořivé aktivity pro děti i dospělé.

Charitativní Běh pro želvy v Zoo Ostrava

KDY: pátek 23. srpna od 18 hodin

KDE: Zoo Ostrava

ZA KOLIK: v rámci vstupného do zoo

PROČ PŘIJÍT: Běh Zoo Ostrava pro želvy je charitativní běh pro všechny bez ohledu na věk a výkonnost. Nejedná se o závod. Běží se na tratích v nádherném přírodním areálu Zoo Ostrava, druhé největší zoo v České republice. Tratě jsou dlouhé 480 m, 3 km a 6 km. Letos nově vede část trasy botanickým parkem. Maximální počet přihlášených je 1000. Poběžíte v Ostravě, ale ovlivníte tím dění na druhé straně zeměkoule, až v dalekém Senegalu. Výtěžek ze startovného bude věnován na podporu neziskové organizace African Chelonian Institute, která chrání želvy ostruhaté v Senegalu.

Letní opékačka v Bělském lese

KDY: pátek 23: srpna od 18 hodin

KDE: Lesní škola Bělský les, Ostrava

ZA KOLIK: 65 Kč (děti do 3 let zdarma)

PROČ PŘIJÍT: Přijďte zavzpomínat na trampské časy, opéct si (či spálit) výborný špekáček a klidně i zabrnkat na kytaru pár těch táborákových odrhovaček. Atmosféru správného trampského večera hudebně dokreslí Libor Žíla. K ohni si můžete přinést i své vlastní špekáčky, ale pokud zapomenete, tak se nic neděje, kryjeme Vám záda! Špekáčky a nápoje si můžete zakoupit také na místě.

Blues pod Sýkorákem

KDY: sobota 24. srpna od 18 hodin

KDE: nábřeží, Most Miloše Sýkory

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Léto v rytmu swingu pod klenutým obloukem ostravského Sýkorova mostu. Tančírna „Letní blues pod Sýkorákem“ navazuje na úspěšné tančírny, které se realizují dvakrát do roka – vždy v létě a o Vánocích již od roku 2021. Zájem o tančírny je velký a předčil očekávání. Hrát bude k poslechu, ale především tanci Swingalia. Na místě nebudou chybět domácí buchty, výborná káva, drinky, sekt. Připraven bude Cyklobar ELEGANT, také workshopy swingu a blues, od 18 do 21 hodin koncert Swingalia.

Šlágr léto

KDY: neděle 25: srpna od 14 hodin

KDE: bývalý fotbalový stadion NH Ostrava, Ostrava-Jih

ZA KOLIK: 350 Kč

PROČ PŘIJÍT: Velký Československý koncert největších hvězd TV Šlágr. Veselá Trojka, Karol Konárik, Mára, Karel Peterka, Marta Vančová, Petr Šiška, Šlágr kluci, The Jakto, Yren, Naživo, Gabriela Goldová, Jiří Erlebach, Daniela Magálová, Motýl Band, Aramis, Kateřina Ševidová, Zdeněk Krásný, Klimentovci a další. Na místě ke každé vstupence CD nebo DVD dárek.

Prázdninové jízdy historickými vozidly

KDY: sobota 24. srpna

KDE: MHD Ostrava

ZA KOLIK: dospělý 60 / 40 Kč, děti 6-15 let 30 / 20 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tradiční projížďky starými vozidly na linkách Dopravního podniku Ostrava. Z porubského Alšova náměstí do Zoo a zpět historickým autobusem. Od Hlavního nádraží v Přívoze do Zoo a zpět historickým trolejbusem.

OPAVSKO

Večer se známým hudebníkem

KDY: pátek 23. srpna od 20 hodin

KDE: jezero, Hlučín

ZA KOLIK: 500 korun

PROČ PŘIJÍT: V programu vystoupí Raego a návštěvníci budou mít příležitost setkat se s ním a případně se s ním i vyfotit. Hudebník je letos v té nejlepší profesní kondici. Každý měsíc vydává novou skladbu, která je vždy mezi nejposlouchanějšími skladbami na You Tobe. Získal Bronzového Českého slavíka a loni v září vyprodal koncert v Lucerně, kde pokřtil nové album. Na YouTube dosáhl hranici přes 150 miliónů přehrání bez hudebního vydavatelství a pětkrát zvítězil v hitparádě T Music s písničkou Ty a Já. V loni se osobně objevil na spoustě zvučných akcí - Sázava fest, Zubr fest, Přeštěnice fest, Majáles Praha, Majáles Ostrava, Majáles Brno a na multižánrových akcích, jako jsou slavnosti měst, Vánoce, dětské dny a další.

Vyhlášený Kravařský odpust je tu

KDY: pátek 23.až pondělí 26. srpna

KDE: areál Mezivodky, Kravaře

PROČ PŘIJÍT: Během čtyřdenního „odpustového“ maratonu uslyší návštěvníci i celou řadu kapel. V pátek přivítají Dannyho par´táky, Prajzský výběr a Fastfood. V sobotu budou vyhrávat Jazz na hraně, Fiha, Rock&Roll Marcela Woodmans s DJ Baluu. Nedělní část programu hudebně vyplní Orchestr Zdeňka Pukovce, muzikálové hity a Cactus. Pondělí odpustovou nabídku uzavřou Tři vykřičníky, No Name, DJ Lowa a ohňostroj. Na návštěvníky čekají v areálu nejrůznější „světské“ atrakce, stánky s občerstvením i zbožím, pestré barvy a neustálý ruch.

Letní koncert Rádia Blaník

KDY: pátek 23. srpna od 17 hodin

KDE: Dolní náměstí Opava

PROČ PŘIJÍT: V rámci Opavského léta zábavy potěší fanoušky svým vystoupením známé pěvecké osobnosti - Janek Ledecký, Leona Machálková a Jakub Smolík, ke kterým se připojí ještě Blanická kapela. Občerstvení pro hlasové i žíznivé posluchače bude zajištěno.

Opava znovu přivítá Pony express

KDY: pátek 23. srpna od 17 hodin

KDE: prostor za Slezankou, Opava

PROČ PŘIJÍT: Tradiční přeprava pošty v koňském sedle pozve zájemce k návštěvě Post Ofice Pony Expressu k zakoupení originální pohlednice, kterou jezdci povezou dál, aby nakonec skončila v poštovních schránkách určených adresátů. V programu divákům předvedou své umění v práci s koltem i bičem Vlče & Eliška, provázet ho slovem bude Líba Hanáková a do 20 hodin bude přítomným vyhrávat známá opavská county kapela Tarantule.

Letní koncert na terase

KDY: pátek 23. srpna od 19 hodin

KDE: Obecní dům Opava

PROČ PŘIJÍT: Na terase stráví návštěvníci příjemný letní večer pod širým nebem s žánrovými styly. Zazní intelektuální pop, swing, šansony, folk a world music. Přítomným je poskytnou zpěvačky Sylva Pekařová a Lucie Deutsch s doprovodem pianistky Veroniky Frélichové, violoncellistky Hany Kosterové a perkuse zajistí Renáta Veselská. Jsou to všechno členky opavské ryze ženské kapely 3+1 Band.

Dožínky budou znovu veselé

KDY: sobota 24. srpna od 14.30 hodin

KDE: areál Darkovičky

PROČ PŘIJÍT: Úvod programu obstará dechová kapela Kobeřanka, která pak uvolní prostor k vystoupení pro děti a od 16.30 nastoupí petřkovická kapela, kterou znovu vystřídá program pro děti. Od 18 hodin přijde čas k losování tomboly a ve 20 hodin zahraje ABBA revival. Ve 20 hodin začne koncert ostravské kapely a celý program bude moderovat DJ Honza Gavelčík.

Hradozámecká noc s atraktivními prohlídkami

KDY: sobota 24. srpna od 18 do 22 hodin

KDE: zámek Hradec nad Moravicí

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci budou v rozmezí každých 30 minut jako první společně odhalovat poklady hradeckého zámku v podobě předmětů, které zatím dosud nebyly v poválečné historii ještě nikdy prezentované. Prohlédnou si nově instalované interiéry západního křídla Bílého zámku, plné uměleckých artefaktů z historických sbírek knížat Lichnovských. Navštíví Velkou předsíň, odkud hosté vstupovali do přijímacího salonu kněžny a spojovací koridor, rekonstruovaný přesně podle historických fotografií a archiválií. Vrcholným bodem pak bude okouzlující orientální salon. Nahlédnou do rokokového salonu s překvapením a v zámecké kapli uslyší varhany, které se rozezní po více než půl století. Ve výstavních prostorách Malé a Velké galerie Bílého zámku si prohlédnou minimalistické i nepopisné instalace mezinárodně ceněné francouzské architektky Odile Decq, nazvané Horizons (Horizonty).

V obci se sejdou milovníci koní

KDY: sobota 24. srpna od 14 hodin

KDE: louky u Čujkova mlýna, Kobeřice

PROČ PŘIJÍT: Jezdecký den bude příležitostí k radosti příznivců jezdectví, k ukázkám tohoto krásného sportu pro účinkující a k pocitu dobře vykonané práce pro organizátorský Pony klub Kobeřice. Na programu bude Vozatajský pohár Českého sportovního pony a děti i dospělí budou soutěžit ve dvojspřeží a jednospřeží. V další části to budou Parkury pro pony, Pony-Games a Pony voltiž. Představí se mimo jiné dvojnásobná mistryně ČR ve voltiži Magda Vybíralová z Kobeřic, ve vozatajských soutěžích budou diváci tleskat mistrům ČR a vítězům vozatajského poháru Aleši Fialovi, Sebastiánu Švančarovi a Tereze Lampartové. Chybět nebudou westernové závody plné adrenalinu, připravené Rárovými z Trojanovic a závěr programu bude patřit už tradičním závodům pony games a hobby horsing, které se těšívají velké oblibě. Pro návštěvníky je připravený doprovodný program, skákácí hrad, malování a tetování pro děti i bohaté občerstvení. Vstupné je dobrovolné.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Vodníka Toníka trápí stav přírody. Divadlo pro děti ve Frýdku-Místku

KDY: pátek 23. srpna, 16 hodin

KDE: Frýdek-Místek, Faunapark

PROČ PŘIJÍT: Vodník Toník je poslední vodník u nás, který už dávno neloví dušičky do hrníčku. Teď má úplně jiné starosti. Trápí ho, že lidé si neváží přírody. Pomůžeme mu s tím, děti?

Boboden se zvířátky

KDY: 24. srpna (od 9 hodin)

KDE: Bobopark Čeladná

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Den plný zvířecích zážitků proběhne v Čeladné. Dorazí mobilní minifarma, se kterou si děti užijí spoustu legrace. Potulit, pohladit a také nakrmit budou moci kravičku, prasátko, poníky, kozy, ovce, ale také morčata nebo králíky. Minifarma je návrat k tradičním hodnotám prostřednictvím interaktivní farmářské zkušenosti, kde se mohou děti učit způsobu života zvířátek, jejich rytmech a péči o ně. Zvířátka budou k vidění v dopoledních hodinách, poté minifarmu vystřídají tvořivé dílny s možností vyrobit si například naše oblíbené maskoty medvěda Boba a veverku Ferku. Nebude chybět také malování na obličej se zvířecími motivy. Tento doprovodný program bude situovaný do areálu u parkoviště.

Vendryňský letní karneval

KDY: sobota 24. srpna, 16.30 hodin

KDE: Třinec, Vendryňský park

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Letní akce, zahrají Blaf, Turbo i DJ.

KARVINSKO

Karviná rocks

KDY: pátek 23. srpna, 16 hodin

KDE: Karviná, Lodičky

ZA KOLIK: 420 Kč předprodej

PROČ PŘIJÍT: Akce pro všechny milovníky tvrdého rocku. zahrají Arakain, Trautenberk, Traktor a další.

Středověký turnaj v lukostřelbě

KDY: 24. a 25. srpna (od 9 hodin)

KDE: Archeopark Chotěbuz

ZA KOLIK: 120 Kč

PROČ PŘIJÍT: Máte přesnou mušku a sílu v pažích? Přijďte si do Chotěbuze ověřit své schopnosti na středověký turnaj v lukostřelbě!

Rainbow Run v Orlové

KDY: sobota 24. srpna, 12.30 hodin

KDE: Orlová, letní kino, lesopark

ZA KOLIK: startovné: 190-330 Kč podle trasy

PROČ PŘIJÍT: Rainbow Run aneb Festival co vám obarví život se koná o víkendu v Letním kině a v lesoparku v Orlové. V doprovodném programu vystoupí DJ Lowa a další.

NOVOJIČÍNSKO

Pouťový víkend v Kopřivnici

KDY: 24. a 25. srpna (od 9.30 hodin)

KDE: Sad Dr. E. Beneše, Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční Bartolomějská pouť s bohatým programem se koná v Kopřivnici. Na jarmarku si budete moci nakoupit jak výrobky místních tvůrců, tak i něco na zub. Připraven je kulturní program pro dospělé a v dopoledním bloku i zábavný program pro děti. Na koncertní louce v Sadu Dr. Edvarda Beneše. Dopolední programy jsou vyhrazeny dětem, v sobotu začne hlavní program v 16 hodin vystoupením Kaczi, v neděli ve stejnou dobu vystoupí hudební legenda Rangers (Plavci).

Memoriál Jiřího Rašky ve skocích na lyžích

KDY: 23. a 24. srpna (16 a 10 hodin)

KDE: skokanské můstky Frenštát p. R.

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Mezinárodní závody FIS CUP ve skocích na lyžích, půjde o 13. ročník letní akce, který nese jméno a odkaz historicky prvního československého vítěze zimních olympijských her Jiřího Rašky. Program sportovních klání bude zahájen pátečním závodem mužů v 16 hodin, v sobotu v 10 hodin proběhne druhý závod mužů.

Rybí hody v Bítově

KDY: 24. a 25. srpna (14 hodin)

KDE: Rybářská chata ve Vesníku

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Rybářský spolek opět pořádá tradiční kulturně-gastronomickou akci Rybí hody v Bítově u Bílovce v příjemném areálu Vesník (obecní rybníky).

Hradozámecká noc na Nové Horce

KDY: 24. srpna (19-22 hodin)

KDE: zámek Nová Horka

ZA KOLIK: 110 Kč

PROČ PŘIJÍT: Stejně jako desítky jiných hradů, zámků a dalších památek po celém Česku i zámek Nová Horka u Studénky zůstane v sobotu 24. srpna otevřen po setmění. Pořadatelé nabídnou návštěvníkům jedinečný zážitek v podobě netradiční prohlídky tentokráte doplněné o zábavné kvízy pro větší i menší, začátek a průběh prohlídky bude časově neomezený. Doporučuje se vlastní svítidlo.

Den se záchranáři ve Frenštátě pod Radhoštěm

KDY: 24. srpna (10 hodin)

KDE: Hasičské hřiště Frenštát p. R.

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční akce Den se záchranáři ve Frenštátě pod Radhoštěm je nabitá ukázkami činností složek Integrovaného záchranného systému. Můžete se těšit na hasiče, policii, záchranáře, armádu, ale také na doprovodný program se soutěžemi pro děti i dospělé. Dospělí si mohou mimo jiné vyzkoušet své síly v TFA pro veřejnost a protáhnout tělo při večerní zábavě s živou kapelou.

BRUNTÁLSKO A KRNOVSKO

Soumrak nad Sovincem

KDY: sobota 24. a neděle 25. srpna vždy od 9 hod.

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné vstupné 180 Kč, snížené 120 Kč, rodinné 540 Kč a děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Poodhalte různá tajemství a záhady nejen o hradu Sovinci. Netradiční prohlídky hradu Sovince budou probíhat celý víkend. Poodhalíte různá tajemství a záhady, a to nejen o hradu. V sobotu večer jsme pro vás připravili noční prohlídky. U nich je rezervace nutná na telefonu 554 219 863 nebo prostřednictvím e-mailu sovinec@mubr.cz.

Letní slavnosti vína v Bruntále

KDY: sobota 24. srpna od 15 hod.

KDE: Zámecký park v Bruntále

ZA KOLIK: vstupné 120 Kč

PROČ PŘIJÍT: Už třetí ročník Letních slavností vína se uskuteční v krásném prostředí parku u zámku Bruntál. Těšit se můžete na moravské vinaře, cimbálovou muziku i vystoupení folklorního souboru. Přijďte si užít neopakovatelnou atmosféru se sklenkou dobrého vína v ruce. K vstupence obdrží každý návštěvník při vstupu i sklenici na víno.

Mário Šeparovič & Vojtěch Šňupárek – Náš pááááteček v Krnově

KDY: pátek 23. srpna od 18 hod.

KDE: u Bauerova památníku, Krnov

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Vynikající muzikant a multiinstrumentalista Mário Šeparovič vystoupí za doprovodu ostravského kytaristy Vojtěcha Šňupárka. Na dvě akustické kytary vám zahrají průřez tvorbou slavných světových interpretů blues, blues-rocku a rock&rollu ze 60. až 80. let. Těšit se můžete také na zcela novou autorskou tvorbu.

První ročník mini festivalu Třemešenská Zpátečka

KDY: sobota 24. srpna od 13 hod.

KDE: areál TJ Sokol Třemešná

ZA KOLIK: v předprodeji 150 Kč, v den akce 200 Kč, do 18 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Historický spolek Třemešná a obec Třemešná vás zvou v sobotu 24. srpna od 13 hodin do areálu TJ Sokol na 1. mini festival Třemešenská Zpátečka. Festival plný folku a country představí kapely Last minute of joy, Country kavalerie, Lovci Nedvědů nebo Iva Šindela.