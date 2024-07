BRUNTÁLSKO

Hradní bestie na Sovinci

KDY: sobota 20. a neděle 21. července vždy od 9 hod.

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné vstupné 180 Kč, snížené 120 Kč, rodinné 530 Kč a děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Připravte se na nezapomenutelný víkend plný dobrodružství a zábavy na hradě! Po celý víkend vás čeká bohatý program, který zahrnuje divadelní představení a šermířské scénky, jež vás vtáhnou do světa rytířů, dam a dávných příběhů. Ale to není všechno! Po celém areálu hradu se budou prohánět fantastické bestie všech možných tvarů a velikostí. Na akci vystoupí kouzelník Yorel, šermířské skupiny Banderie e Spade, Fratres in Armis, Dragers a sokolníci z Pateřína. Připraven bude i oblíbený Sovinecký rébus.

Chomýž bude patřit metalovému festivalu

KDY: sobota 20. července od 14 hod.

KDE: Hřiště TJ Sokol Chomýž, Krnov

ZA KOLIK: vstup 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Již dvanáctý ročník metalového festivalu se uskuteční v Krnově na hřišti TJ Sokol Chomýž v sobotu 20. července. Pořádá ho domácí hardcorová kapela TartarO:s. V programu vystoupí kapely LDGC (Opava), Khatano (Ostrava), Fatality (Brno), DWTK (Železný Brod), Apathy Again (Opava), Krevel (Most), Space Of Variations (Ukrajina) a tartarO:s (Krnov). Vrcholem večera bude nepochybně vystoupení ukrajinské kapely Space Of Variations. Celý festival po půlnoci zakončí krnovská kapela tartarO:s. Pořadatelé tentokrát vsadili na žánrovou pestrost, takže uslyšíte pestrou paletu metalových žánrů od hardcore, trash metalu, crossoveru, death metalu až po metalcore.

Horní Město připravilo pestrý hodový program

KDY: sobota 20. a neděle 21. července

KDE: Horní Město

PROČ PŘIJÍT: Již tento víkend se konají v Horním Městě hody. Můžete se těšit na vystoupení Olgy Lounové nebo na kapely Osud a Alband (ex Kern). V sobotu se bude konat turnaj ve fotbale, freestyle vystoupení devítinásobného mistra světa Honzy Webera, párty Rádia Haná, ohňostroj a v neděli se můžete těšit na koncert dechovky z Uničova Přespolanka u kostela, na mši, na sokolnické vystoupení a mnoho dalšího. Zároveň budou po celou dobu přichystány kolotoče a bohaté občerstvení.

Folk v zahradě. V Krnově zahraje Miroslav Paleček

KDY: sobota 20. července od 17 hod.

KDE: zahrada Flemmichovy vily, Krnov

ZA KOLIK: vstupné 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: V roce 2020 si k pětasedmdesátinám nachystal známý písničkář speciální dárek. Několik let příprav přineslo souhlas dědiců nositele Nobelovy ceny za literaturu Jaroslava Seiferta se zhudebněním 17 básní a nalezení nejvhodnějších melodií. Vznikly tak Písně domova (Pocta Jaroslavu Seifertovi). Jde o pozoruhodnou symbiózu: nádherné verše jako něžné písně. Miroslav Paleček vybral básně, občas ostatně ve sbírkách pojmenované jako Písně, s vkusem a talentem na odhad výsledné hudební podoby. Je to posluchačsky silný soubor skladeb zazpívaný s odpovídající pokorou i přáním Seiferta oslavit.

OSTRAVSKO

COLOURS OF OSTRAVA 2024

KDY: středa 17. července až sobota 20. července

KDE: Dolní Vítkovice, Ostrava

ZA KOLIK: 4 390 Kč (4denní), od 2 990 (1denní)

PROČ PŘIJÍT: Největší multižánrový hudební festival. V industriálním prostředí pod vysokými pecemi a těžní věží Dolních Vítkovic vystoupí hvězdy v čele s Lenny Kravitzem. Dále Tom Morello, Sam Smith, James Blake, Gary Clark jr., Sean Paul, Zara Larson, Khruangbin a další. Z českých interpretů lákají Mig21, Tata Bojs, Vojtěch Dyk. A to je jen ochutnávka. Hudba, barvy, zábava. To vše jsou Colours of Ostrava.

Komentovaná prohlídka: Příběh Moravské Ostravy

KDY: pátek 19. července od 10:00

KDE: centrum Ostravy

ZA KOLIK: 100 Kč (rodinné vstupné 300, snížená cena 70 Kč)

PROČ PŘIJÍT: Poslechněte si neobyčejný příběh zrození velkoměsta. Jak se Ostrava vyvíjela od středověku až po její takřka americký vzrůst v průběhu průmyslové revoluce. Vyslechněte si zajímavé vyprávění o lidských osudech i tajemstvích budov s okrasnými štíty. Prohlídka začíná na Prokešově náměstí u Nové radnice, symbolu rozvoje malého města v ambiciózní metropoli. Doba trvání je zhruba 100 minut a délka procházky je 1,5 km. Trasa je vhodná také pro kočárky.

Druhá kůže rytířova

KDY: neděle 21. července od 13.30 hodin

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: 90 Kč (rodinné vstupné 220, snížená cena 60 Kč)

PROČ PŘIJÍT: Workshop o středověkém válečníkovi. Kde se vzali středověcí rytíři? Jaký byl jejich život? Jaké měli zásady? Víte, že existoval rytířský kodex? Jaké zbraně používali? Jak těžké bylo brnění? Zástupci katedry historie Ostravské univerzity vám formou prezentace, ale i praktických názorných ukázek představí téma rytířství. Na konci workshopu zjistíte, že představy o rytířích z různých filmů a seriálů se nezakládají na historické realitě. Během přednášky a ukázek tak dojde k boření mýtů a různých středověkých stereotypů. Akce je vhodná nejen pro milovníky historie, ale také i pro rodiny s dětmi, neboť i v malých návštěvnících zanechá určitě veliký dojem.

Pimprléto Ostrava 2024

KDY: neděle 21. července – neděle 18. srpna 2024

KDE: Divadlo loutek Ostrava

PROČ PŘIJÍT: Tradiční divadelní podnik věnovaný loutkám. I letos čeká všechny návštěvníky program plný divadelních představení, koncertů i tvůrčích dílen, a dokonce i příměstský art camp pro děti.

Letní shakespearovské slavnosti Ostrava 2024

KDY: od 31. července do 11. srpna 2024

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: od 390 Kč až po 1 190 Kč (VIP)

PROČ PŘIJÍT: Shakespeare a jeho slavné hry na Slezskoostravském hradě v podání nejlepších herců a divadelníků. Skvělá světová díla pod otevřeným nebem v neskutečné atmosféře. Letos diváci uvidí Marná lásky snaha, Večer tříkrálový, Jak se vám líbí, Bouře, Zimní pohádka, Macbeth, Sen noci svatojánské, Zkrocení zlé ženy.

Malování na figurky

KDY: sobota 20. července od 9 hodin

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: 1000 Kč dospělý, 500 Kč dítě

PROČ PŘIJÍT: Workshop pro všechny milovníky tohoto ve světě i u nás oblíbeného koníčku! Malování na figurky pro děti a dospělé – primárně pro začátečníky, ale i pokročilí si v něm najdou své.

Komentované prohlídky skleníků Zoo Ostrava

KDY: sobota 20. července a neděle 21. července

KDE: Zoo Ostrava

ZA KOLIK: cena prohlídky je zahrnuta v ceně vstupenky do zoo

PROČ PŘIJÍT: Projděte se s průvodcem skleníkovým areálem o 1000 m², kde rostou tropické a subtropické rostliny využívané k dekoraci a údržbě zoologických expozic v areálu zoo. Také je zde kolekce ovoce a zeleniny tropického a subtropického pásma, včetně různých druhů bylinek a koření. Sraz zájemců je vždy u výběhu plameňáků, kde si skupinu vyzvedne průvodce.

OPAVSKO

Návštěva Jiřího Havelky s jeho filmem

KDY: pátek 19. července od 18.30 hodin

KDE: KUPE Opava

PROČ PŘIJÍT:Jedním z hlavních bodů letního programu bude uvedení nového filmu Jiřího Havelky s názvem Zahradníkův rok. Film, inspirovaný knihou Karla Čapka, má v hlavních rolích Oldřicha Kaisera, Dášu Vokatou, Štěpána Kozuba a Tomáše Jeřábka. Po projekci bude ve 20.30 hodin připravena diskuze s přítomným režisérem., který zároveň sám uvede další projekci tohoto filmu ve 21.15 hodin na terase KUPE.

Ptačák bude přát historii

KDY:sobota 20. července od 13 hodin

KDE: Ptačí vrch, Opava

PROČ PŘIJÍT: Program se ponese v historickém duchu a bude se nač dívat. Návštěvníci budou sledovat průvod v historických kostýmech, vyzkoušejí si střelbu z luků a kuší, poznají královského lovčího i sokolníka, pravé žoldnéřské ležení, šermíře, kejklíře a komedianty. Večerní část programu zajistí koncert skupiny Bakchus, tematicky zaměřené na melodie středověku a nakonec večerní ohňová show.

Šerm a tanec na zámku

KDY: sobota 20. července od 10.30 hodin

KDE: zámek Hradec nad Moravicí

PROČ PŘIJÍT: Zámek nabídne milovníkům historie další příděl dobré zábavy, při které do sebe budou, jako každým rokem, aktéři hlavně píchat zbraněmi. Rytíři Svatého Grálu budou pod Bílou věží s vervou jim vlastní provádět kruté rytířské souboje a šarvátky mezi šermíři a rváči. Vznešená i marnivá honorace zatančí divákům tance z krčem i podhradí.

Tradiční Vítkovská lávka je tu zase

KDY: sobota 20. července od 13 hodin

KDE: městské koupaliště, Vítkov

PROČ PŘIJÍT: Jak název napovídá, půjde o přejezdy přes lávku, soutěže družstev a velké nafukovací vodní prvky. To všechno Vítkovská lávka představuje i umožňuje. Hlavní program se uskuteční na hasičském hřišti, kde bude i stánkový prodej a na dolním travnatém hřišti budou mít opět zázemí soutěže, dílničky a herní prvky pro děti i pro dospělé.

Město bude žít zábavou a sportem

KDY: pátek 19. a sobota 20. července

KDE: zámek a hřiště, Kravaře

PROČ PŘIJÍT: Děti si v pátek od 9 do 12 hodin užijí speciální zámecké prohlídky na téma Legendy a pověsti. Kostýmované prohlídky se uskuteční od 9 do 11.30 hodin vždy každou půlhodinu. Využít mohou i fotokoutek s kostýmy a zábavné tvoření s řešením úkolů. Sobota proběhne od 9 hodin na hřišti ve znamení fotbalových turnajů, Úvodní klání bude patřit členům starších přípravek, po něm nastoupí holasovické ženy do přátelského souboje s výběrem Moravy a závěr bude od 17 hodin patřit utkání místního fotbalového klubu s borci z Dolního Benešova. Od 20 hodin začne večerní karneval s DJ Baluu a vstupné je dobrovolné.

Benátská noc v Jamnici

KDY: sobota 20. července

KDE: rybník Jamnice

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Oblíbená soutěž o překonání rybníka pořádaná místním SDH Jamnice, tentokrát už podruhé vyhlášená kategorie i pro nehasiče. Připraven je bohatý program Benátské noci, zahraje kapela Cactus a DJ Omyl.

KARVINSKO

Retro party na Lodičkách

KDY: sobota 20. července, 18 hodin

KDE: Karviná, areál Lodičky

ZA KOLIK: 200 Kč + poplatky předprodej/300 Kč na místě, děti do 12ti let v doprovodu rodičů zdarma

PROČ PŘIJÍT: Retro party vás přenese do 90. let, vystoupí i tehdejší hvězdičky Holki a Lunetic.

Gulášfest Orlová

KDY: sobota 20. července, 12 hodin

KDE: Orlová, letní kino

ZA KOLIK: 80 Kč, děti do 6ti let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Soutěž o nejlepší guláš. Stánkový prodej s občerstvením. Vystoupí kapely: Raego, René Matlášek, Speciál, AC/DS, Katapult revival, Lázeňští šviháci.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Těšínský kníže a uherský velmož na šancích

KDY: 20. července (10 až 16 hodin)

KDE: Mosty u Jablunkova

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na Velké šanci se sejdou těšínský kníže Adam Václav a uherský velmož Juraj Thurzo a jejich vojenské doprovody, aby společně bránili slezskou hranici proti uherským povstalcům Štěpána Bočkaje, obdobně jak to bylo počátkem 17. století. Startuje se v 10 hodin výstřelem z děla, následují ukázky výcviku tehdejších vojsk se zbraněmi, představení jednotlivých druhů vojsk, ukázky výcviku vojsk zacházení se zbraněmi (13.30), dělostřelectvo (14.45), útok Bočkajových povstalců na Velkou šanci a její obrana (15.30).

Slezský sraz dvoutaktů v Řece

KDY: 19. - 21. července

KDE: Řeka, penzion Pod lípou

PROČ PŘIJÍT: Dvojtakty dorazí na místo v pátek 19. července, v sobotu je připravena spanilá jízda a různé soutěže.

Dark Session

KDY: sobota 20. července, 16 hodin

KDE: Frýdek-Místek, Národní dům

ZA KOLIK: 590 Kč

PROČ PŘIJÍT: Black metalový festival, kde zahraje i špička žánru Gaerea z Portugalska i další zajímavé kapely z Česka.