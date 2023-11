Jak si užít nastávající víkend? Přinášíme pravidelnou várku tipů na víkendové akce v Moravskoslezském kraji.

Zámek Janovice a Harrachové. 20.5. 2023 | Video: František Kuba

BRUNTÁLSKO

Lucie Bílá a Petr Malásek

KDY: sobota 4. listopadu od 19 do 21 hodin

KDE: Městské divadlo Krnov, Mikulášská 911/21

ZA KOLIK: 1 190, 1 090 a 990 Kč, ZTP/P sleva 50 %

PROČ PŘIJÍT: Půjde o recitál naší nejpopulárnější zpěvačky Lucie Bílé, která dokáže zazpívat doslova vše - metal i šanson. Mnohonásobná držitelka prestižních ocenění - televizních Cen TýTý, Českého slavíka, Cen akademie populární hudby a mnoha dalších dorazí do Krnova s dalším výborným hudebníkem, klavíristou Petrem Maláskem.

Rodinný výlet do lesa

KDY: sobota 4. listopadu od 15 hodin

KDE: SVČ Krnov, Dobrovského 281/16

ZA KOLIK: 70 Kč za osobu

PROČ PŘIJÍT: Tentokrát se SVČ Krnov promění v překrásný les plný nejrůznějších zvířátek. V každém sále se může ukrývat medvěd, liška, srnka, zajíček nebo třeba veverka. A co si pro vás připravili za úkoly? To už musíte zjistit sami. Akce je vhodná pro všechny věkové kategorie. Na děti čeká drobná odměna a pro rodiče káva nebo čaj.

Příběhy a pověry starého zámku

KDY: sobota 4. listopadu od 17 do 21 hodin

KDE: zámek Janovice u Rýmařova

ZA KOLIK: 160 Kč, snížené 130 Kč

PROČ PŘIJÍT: Půjde o speciální scénické prohlídky setmělým zámkem jen pro odvážné. Na konci října se totiž uzavírá zámek pro návštěvníky a od listopadu patří nejrůznějším nadpřirozeným bytostem. Jednotlivé prohlídky budou začínat v 17:00, 18:00, 19:00 a 20:00. Prohlídky jsou kapacitně omezeny. Objednávky míst možné na e-mail: janovice@npu.cz nebo tel. +420 778 961 569. Prohlídky nejsou vhodné pro děti mladší 6 let.

TIPY Z OLOMOUCKÉHO KRAJE

Krampus show na fortu

KDY: sobota 4. listopadu, show v 17, 18.30 a 20 hodin

KDE: fort XVII v Křelově

ZA KOLIK: 250 korun, vstupenka platí na konkrétní hodinu Krampus showPROČ PŘIJÍT: Show děsivých čertů Krampusů v působivém prostředí křelovské pevnůstky, se strašidelnou stezkou odvahy, focení s čerty, občerstvením a dobrou náladou. Stánek se svítícími věcmi, kančí kotlíkový guláš, langoše, klobásy, bramboráky, slovanské sýry, klobásy, Krampus punč… Šumperský Youngfest přivítá Pam Rabbit

KDY: sobota 4. listopadu od 17.30 hodin

KDE: H-club Šumperk

ZA KOLIK: 230 korun

PROČ PŘIJÍT: Youngfest je festival mladých a nadějných kapel a umělců, který po loňském úspěšném debutu přichází s druhým ročníkem. Cílem akce je ukázat publiku mladé rostoucí umělce, kteří se snaží prorazit, či se jim to v posledních letech již povedlo. Headliner letošního ročníku Youngfest Šumperk je rostoucí hvězda domácí scény PAM RABBIT, jež se za uplynulý rok může pyšnit dvěmi nominacemi na cenu Anděl a druhým místem v národním finále Eurovize. Line-up festivalu doplní se svým sólovým projektem Michal Juřička z šumperské sestavy Trocha Klidu, místní scénu zastoupí také rostoucí alternative punk-rocková sestava Byt číslo 4 nebo kapela Kantáre a poslední vystoupí broumovští Vivian, kteří aktuálně objíždí republiku se svým novým albem Origami. Výlov rybníka v Polici

KDY: sobota 4. listopadu od 9 hodin

KDE: Polický rybník

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Úsovsko, a. s. pořádá tradiční výlov Polického rybníka. Bude možnost si zakoupit živé ryby. Můžete se těšit na smaženého kapra či pstruha a s chladnou sezonou neurazí ani svařené víno či grog.

OSTRAVA

Svatba 2023

KDY: pátek 3. až sobota 4. listopadu

KDE: výstaviště Černá louka, Ostrava

ZA KOLIK: 110 Kč, snížené 60

PROČ PŘIJÍT: Jedná se o 14. ročník svatebního veletrhu určeného pro všechny, kteří svatbu plánují, nebo si chtějí udělat fajn den a užít si "svatební šílenství". Na jednom místě si návštěvníci budou moci vybrat nejen svatební šaty, obleky, ale i snubní prsteny, svatební dobroty, květiny, svatební doplňky a dekorace. Připraven bude i doprovodný program na pódiu a nově také zábava pro celou rodinu – například dětský koutek, foto koutek, posezení pro pány i dámy v "retro koutku" s nabídkou různých drinků. Chybět nebude ani nabídka tipů na loučení se svobodou a výběr zajímavých lokací pro svatební veselí.

Velká cena Ostravy v krasobruslení

KDY: sobota 4. až neděle 5. listopadu

KDE: multifunkční hala v Ostravě-Vítkovicích

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Jedná se již o jubilejní 40. ročník této prestižní soutěže v krasobruslení. Město Ostrava bude hostit ty nejlepší české krasobruslaře soutěžící v Českém poháru. Přijďte podpořit naše ostravské sportovce. Představí se přední závodníci v kategoriích nováčků, žactva a juniorů Českého poháru ČKS.

Halloween a lampionový průvod v zoo

KDY: sobota 4. listopadu od 9 hodin

KDE: Zoo Ostrava, Michálkovická 2081/197

ZA KOLIK: 110 Kč, snížené 60 Kč

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci se mohou těšit na tradiční oslavy svátku halloween. Podzimní akce je rovněž neodmyslitelně spjata s lampionovým průvodem, který vpodvečer projde nasvíceným areálem zoo. Sobotní program, který začne už v dopoledních hodinách, připravili pracovníci výukového centra zoo společně s Kruhem přátel zoo. Od 11 hodin si děti budou moci u výukového centra vydlabat dýni (upozorňujeme, že pouze do vydlabání zásob). Dýně následně osvětlí trasu, kudy se bude ubírat podvečerní průvod. Kromě dlabání budou ve výukovém centru připraveny halloweenské aktivity, které připomenou mimo jiné i vyhubené druhy zvířat. Lampionový průvod vyjde od hlavního vstupu do zoo o půl páté večer. Při procházce potemnělým areálem si účastníci mohou na cestu svítit lampióny, lucernami a dalšími svítidly. Zájemci mohou přijít i v tematických kostýmech a maskách. Doporučujeme přibalit s sebou i svíčky. Průvod bude tradičně zakončen na symbolickém hřbitově vyhubených zvířat (u expozice Čitván), kde mohou lidé svíčky zapálit a vzpomenout na ty druhy, jež byly v nedávné době v důsledku činnosti člověka na Zemi zcela vyhubeny.

Mint market v Trojhalí

KDY: sobota 4. listopadu od 10 do 18 hodin

KDE: Trojhalí Karolina, Ostrava

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Moderně pojaté trhy se svěží módou, šperky, designem, delikatesami, kosmetikou a dalšími poctivě zpracovanými výrobky, které poskytují prostor menším a začínajícím návrhářům, tvůrcům a všem nadšencům – to je MINT Market, který se v sobotu 4. listopadu vrací pod střechu do Trojhalí Karolina. Představí tvorbu více než devadesát tvůrců z celé republiky a Slovenska.

Vítkovice hostí Třinec a Pardubice

KDY: pátek 3. a v neděli 5. listopadu

KDE: Ostravar Aréna, Ostrava

ZA KOLIK: 259 Kč

PROČ PŘIJÍT: O víkendu v dalších v pátečním a nedělním kole hokejové extraligy ostravský tým čekají dva domácí západy. V pátek se mohou fanoušci těšit na moravskoslezské hokejové derby, protože Vítkovice od 17.30 hostí Třinec. V neděli se na ledě Ostravar Arény rozehraje v 17 hodin duel mezi Ostravou a pardubickým týmem. Vstupné na oba zápasy činí 259 Kč.

OPAVSKO

Dvoudenní kulturní maraton

KDY: pátek 3. a sobota 4. listopadu

KDE: historické budovy, Opava

PROČ PŘIJÍT: Podzimní festival Slunovrat bude nabitý hudbou, komentovanými prohlídkami, besedami, divadlem a zajímavými hosty. Jeho hlavními esy jsou světový jazzman Laco Deczi se svou skupinou Celula New York a americká hvězdná zpěvačka Shanna Waterstown. Ani další účinkující nejsou neznámí, Jen namátkou - slovenské duo Hmlisto, váleční reportéři, Siam poetry exhibice nebo inscenace Salome. Komentované prohlídky historických budov přivedou zájemce do míst, kam se běžně nedostanou.

Lunetic&Holki a též Švestka

KDY: pátek 3. a sobota 4. listopadu

KDE: kulturní dům Dolní Benešov

PROČ PŘIJÍT: Páteční program bude hýřit hudbou a jednotliví interpreti budou vystupovat v průběhu celého večera. Program potrvá do druhé hodiny nad ránem a návštěvníky přijde na standardní vstupné 590, na místě na 690 a VIP vstupné na 790 korun. V sobotu zavítá do kulturního domu ochotnické divadlo ze Světlé Hory a pod vedením Járy Šmitry Cimrmana uvede hru Švestka, známou v podání Divadla Járy Cimrmana. Parka kamarádů se v ní sejde, aby očesala švestkový strom. Na tuto akci je vstupné 150 korun.

Strašidelný zámek

KDY: pátek 3. listopadu, od 17 do 21 hodin

KDE: zámek Kravaře

ZA KOLIK: dospělí 150 a děti 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci, kteří se vypraví na zámek, budou účastníky strašidelných prohlídek. Společně budou odhalovat tajemný průběh alchymisty. Návštěva tohoto atraktivního programu pro všechny, kteří se rádi bojí, je vhodná i pro rodiny s dětmi, kterým už bylo deset let.

Svařák fest na náměstí

KDY: sobota 4. listopadu, od 15 do 18 hodin

KDE: Mírové náměstí, Hlučín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Náměstím se v sobotu odpoledne rozvoní pravý podzimní svařák. V pořadí druhý ročník Svařák festu oživí vyhrávání cimbálovky a jeho program zahrnuje soutěž O nejlepší hlučínský svařák.

NOVOJIČÍNSKO

Výlov rybníka Bezruč

KDY: pátek 3. listopadu až neděle 5. listopadu

KDE: rybník Bezruč, Jistebník

PROČ PŘIJÍT: Výlov největšího chovného rybníka Moravskoslezského kraje, pětasedmdesát hektarů rozlehlého rybníka Bezruč, který je dominantou Jistebníku a okolí. Opět se přímo na místě budou prodávat čerstvé ryby, rovněž si je přímo po koupi zákazníci mohou nechat zabít a vykuchat. Nebudou chybět stánky s občerstvením a smaženými kapry. Prodej ryb bude probíhat tradičně přímo na hrázi rybníka (pouze na hrázi, sádky budou mimo provoz) a to od zhruba 8 do 15 hodin podle zájmu zákazníků.

Motýlek v oblacích

KDY: sobota 4. listopadu, od 14 hodin

KDE: kulturní dům, Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Šestadvacátý ročník přehlídky tance, zpěvu a dramatické tvorby dětí a mládeže s hendikepem.

Lampionový průvod - společně rozsvítíme ulice Nového Jičína

KDY: sobota 4. listopadu, od 16.30 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Městské kulturní středisko Nový Jičín se spolupráci s Mozaikou, rodinným centrem, pořádají tradiční lampionový průvod se strašidly z pohádek. Všichni s lampiónem budou mít možnost si vyzvednout hrací kartičku a společně se strašidly z pohádek si stezku projít. Pro všechny statečné a odvážné bude čekat na konci stezky odměna. Organizátoři vzkazují: „Pokud navštívíte čaroděje ze Země OZ, zvládnete velký závod se Zlobou a pomůžete víle, která má za sousedy hejkala a vlkodlaka, zasloužíte si odměnu ze ztraceného pokladu! Proto se s lampiony vydejte s námi. Společně rozsvítíme ulice města Nového Jičína a ve Smetanových sadech nasbíráme razítka se strašidly z pohádek. Každé dítě s vyplněnou kartičkou získá odměnu a lahodný čaj. Doporučujeme si vzít vlastní hrníček. Rodiče si zodpovídají za své děti.“

KARVINSKO

Slezské derby v Karviné

KDY: neděle 5. listopadu v 15 hodin

KDE: Městský stadion v Ráji

PROČ PŘIJÍT: Fotbalové derby dvou krajských rivalů v nejvyšší soutěži slibuje zajímavou podívanou a „plný dům“.

Psí stopaři mají soutěž

KDY: 4. a 5. listopadu, od 9 hod.

KDE: ZKO Albrechtice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V Albrechticích proběhne Otevřené mezinárodní mistrovství mládeže a juniorů stopařů 2023 v areálu ZKO (základní kynologická organizace) Albrechtice u Českého Těšína.

Světluškování v Orlové

KDY: pátek 3. listopadu v 17 hodin

KDE: Dům dětí a mládeže Orlová

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Jubilejní 10. ročník Světluškování. Sraz bude před vchodem do MC Bejbáček. Půjde tradičně o podvečer plný světýlek, lampiček, lampiónků. Budou se vypouštět i balony štěstí a můžete se také těšit na ohňostroj. S sebou lampičky, lampionky, světýlka, lampičky. Na místě bude občerstvení, teplé nápoje pro děti i dospělé.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Halloweenská párty

KDY: pátek 3. listopadu ve 20 hodin

KDE: Hudební klub Stoun Frýdek-Místek

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Nový koncept studentských párty, tentokrát s žánrem halloween. Zahrají Teya, Cubix, De:Fussion, Denny a další.

Tajemství muzejní knihovny

KDY: 4. a 5. listopadu

KDE: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace

ZA KOLIK: 30 Kč

PROČ PŘIJÍT: Studijní knihovna muzea je veřejně přístupnou knihovnou, která vznikla souběžně s muzejními sbírkami, soustředěně byla budována od roku 1955. Výstava z knihovního fondu představí vybrané knihy a periodika, pocházející z produkce knihtiskařů působících v minulosti v našem městě.

Hokejové derby v Třinci

KDY: neděle 5. listopadu v 15 hodin

KDE: Werk Aréna Třinec

PROČ PŘIJÍT: Dva dny po krajském derby s arcirivalem z Ostravy půjdou hokejisté Třince do boje o extraligové body znovu a znovu v jakémsi malém moravskoslezském derby, tentokrát s olomouckými Kohouty.