Jak si užít nastávající víkend? Přinášíme pravidelnou várku tipů na víkendové akce v Moravskoslezském kraji. Nejen na Karvinsku už dávno vládne vánoční atmosféra, jarmarky a trhy ale pomalu končí, zajít si ale můžete na hokej do Havířova, mši vánoční do Těšína nebo štědrovečerní ohňostroj do Bohumína.

Ski Aréna Karlov 2. 12. 2023 | Video: František Kuba

BRUNTÁLSKO

Kateřina Marie Tichá a Bandjeez vystoupí v Krnově

KDY: pátek 22. prosince

KDE: Kofola Music Club, Krnov

ZA KOLIK: 420 Kč

PROČ PŘIJÍT: Koncert nabídne spojení autorsky zkušené moravské zpěvačky a kapely Bandjeez zesnulého Davida Stypky.

Vánoční lyžovačka ve Ski Aréně Karlov

KDY: neděle 24. prosince

KDE: Ski Aréna Karlov

PROČ PŘIJÍT: Vánoční lyžovačka, která se uskuteční ve Ski Aréně Karlov nabídne i testování lyží a jízdu po perfektě upravených sjezdovkách.

Vánoční Sovinec

KDY: úterý 26. prosince až sobota 30. prosince

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: 180 Kč, zvýhodněné vstupné 120 Kč, rodinné 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: Můžete se těšit na netradiční vánoční prohlídky hradu s vůní svařeného vína, čaje a kávy. Vánoce na Sovinci proběhnou od 26. do 30. prosince. Připraveny jsou zajímavosti z historie hradu, o vánočních, silvestrovských a novoročních zvycích. Během prohlídek se návštěvníci dozví mnohé zajímavosti z historie hradu, o vánočních a novoročních zvycích. Prohlídky budou obohaceny vstupy, kde se zábavnou formou dozví o historii výroby mincí, o trestech za padělání a šizení mincí. Každý návštěvník si bude moci odnést drobný dárek jako vzpomínku na tuto akci. Kromě vánočních prohlídek bude i poslední letošní Sovinecký rébus.

TIPY Z OLOMOUCKA A JESENICKA

Vánoční trhy v Olomouci

KDY: pátek 22. a sobota 23.12.

KDE: Horní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Letos poslední hudební vystoupení jsou na pátek a sobotu připraveny na Vánočních trzích v centru Olomouce. V pátek se od 17 hodin představí se svou One man show Lukáš Mareček, od 19 hodin pak adventní náměstí rozezní tvrdý rock v podání metalové party Hazydecay. V sobotu je od 15 hodin na programu gastroshow - smaženého nakládaného kapra bude vařit šéfkuchař restaurace Perk Šumperk Jan Malý a od 17 hodin koncerty u Trojice uzavřou The Chickens Revival servírující mimo jiné pecky 60. a 70 let. Pavel Šporcl - Vánoce na modrých houslích

KDY: pátek 22. prosince od 17:00

KDE: Kostel Nanebevzetí Panny Marie Jeseník

ZA KOLIK: předprodej 390 - 550 Kč, v den konání 440 - 600 Kč

PROČ PŘIJÍT: Úspěšný a oceněný vánoční program Vánoce na Modrých houslích Pavla Šporcla navazuje na stejnojmenné album, které houslista v roce 2017 natočil s proslulou Královskou liverpoolskou filharmonií pro hudební vydavatelství Universal Music. Nahrávka se během pouhého jednoho měsíce dostala do žebříčku TOP 10 mezi všemi žánry a získala Platinovou desku za prodej. Hostem programu je herečka a zpěvačka Bára Kodetová, která přednese slavné šansony i vánoční písně.



OPAVSKO

Vánoční trhy se rozloučí

KDY: pátek 22. prosince od 16 hodin

KDE: Dolní náměstí Opava

PROČ PŘIJÍT: Kulturní program Vánočních trhů uzavře od 16 hodin skupina Opavští hudci a po jejich koncertování se na pódium v 18 hodin postaví Wohnout, jejichž vystoupení bude současně i tečkou za letošní vánoční nadílkou, která Opavanům zpestřovala jejich návštěvy i nákupy na náměstí.

Vánoční ladění

KDY: pátek 22. prosince od 18 hodin

ZA KOLIK: 150 korun

KDE: kulturní dům Hať

PROČ PŘIJÍT: Pro návštěvníky bude připravený hudební program, který je správně naladí na vánoční pohodu. Akci připravila obec ve spolupráci s její kulturní komisí.

OSTRAVSKO

Popelka - muzikál na ledě

KDY: sobota 23. prosince od 14 hodin

KDE: Ostrava Aréna, Ostrava

ZA KOLIK: od 750 Kč

PROČ PŘIJÍT: Ostravar Aréna v sobotu nabídne velkovýpravné představení plné kouzel, pohádkové fantazie s nádhernou hudbou, skvělými výkony v podání hereckých, pěveckých a krasobruslařských hvězd. 300 dobových kostýmů, působivé variabilní jeviště a mnoho moderních efektů, vytváří z tohoto představení nezapomenutelný zážitek nejen pro děti, ale i pro dospělé! V hereckých a pěveckých rolích vystupují Pepa Vojtek, Dana Morávková, Václav Kopta, Hanka Křížková, Tomáš Savka, Hana Buštíková, Vlastimil Harapes a další. Hlasy Popelce a Princi propůjčili Lucie Bílá a Ondřej Ruml. Účinkuje mezinárodní krasobruslařský soubor sportovců ze sedmi zemí, mezi nimiž jsou sólisté předních evropských krasobruslařských show. Děti do 6 let, nebo do 120 cm mají vstup zdarma, bez nároku na sedadlo. Maximálně 1 dítě zdarma na jednoho platícího dospělého.

Adventní program v Ostravě jde do finále

KDY: pátek 22. a sobota 23. prosince

KDE: Masarykovo náměstí, náměstí Ostrava-Jih, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Program Ostravských Vánoc a Vánoc na Jihu jde Adventní program v Ostravě jde do finále. Čtvrtý adventní víkend nabídne v sobotu 23. prosince, poslední předvánoční večer, koncert Kateřiny Marie Tiché a kapely Bandjeez od 18 do 19 hodin, předtím - od 16.30 do 17. hodiny - se mohou návštěvníci trhů těšit na představení Trampoty s Ježíškem. V pátek bude pódium patřit od 17.30 do 18.30 hodin Dětskému pěveckému sboru Koko a jejich Živému betlému, od půl sedmé do osmi hodin večer si naposledy budou moci návštěvníci trhů pořídit foto přímo z velké stage na Masarykově náměstí. Návštěvníci vánočních trhů na náměstí v Ostravě-Jihu se mohou v pátek od 17. hodin těšit na Vánoce s flašinetáři a písně v podání divadelní společnosti Keltik. V sobotu ve stejný čas pódium ovládne kytarista a zpěvák Vadim Windy s pořádnou porcí folkrocku před štědrovečerní večeří.

KARVINSKO

Karvinský vánoční jarmark

KDY: sobota 23. 12. od 10 do 16 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Den před Štědrým večerem lze v Karviné navštívit adventní městečko, atmosféru bude dotvářet historická tržnice, ve které uvidíte lití olova, práci kováře na otevřené výhni, mincovnu mistra pregéře a ukázky ražby mincí, kde budete mít možnost zakoupit si čerstvě vyražené mince „pod polštář“ podle starých vánočních zvyků. Čeká na vás i ovčinec, vánoční hudba, pečené kaštany či Ježíškova vánoční pošta pro přáníčka dětí i dospělých.

Štědrovečerní ohňostroj

KDY: neděle 24. 12. v 21 hodin

KDE: náměstí T. G. Masaryka, Bohumín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Koncert a ohňostroj v jednom na Štědrý den. Pro občany Bohumína zazpívá Eliška Nováková (21 až 21.45 hodin), setkání uzavře ve 21.50 hodin tradiční ohňostroj.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Svatoštěpánské odpoledne

KDY: úterý 26. 12. od 13 do 17 hodin

KDE: Frýdecký zámek

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Můžete zhlédnout aktuální výstavy nebo se můžete zúčastnit prohlídky Zámeckého okruhu či navštívit expozici Beskydy – příroda a lidé. V 15 hodin vystoupí v Rytířském sále frýdeckého zámku Lašský smíšený pěvecký sbor Baška.

Regionální derby v extralize

KDY: úterý 26. 12. v 17 hodin

KDE: Werk Aréna, Třinec

ZA KOLIK: od 125 Kč

PROČ PŘIJÍT: Další díl nesmiřitelného souboje dvou krajských rivalů. K vidění bude v rámci 30. kola atraktivní hokejové derby. Zatímco Třinec atakuje druhou Spartu, Vítkovice se plácají na spodku tabulky a budou se od něj chtít odlepit. Kdo uspěje?

NOVOJIČÍNSKO

Vystoupí také Ilona Csáková s bandem

KDY: pátek 22. prosince a sobota 23. prosince

KDE: Masarykovo náměstí, Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vystoupení v rámci končícího tradičního adventního jarmarku na Masarykově náměstí v Novém Jičíně. V pátek od 15.30 hodin vystoupí dětská energická kapela Brouci z Českého Těšína, v 18 hodin se na pódiu představí známá zpěvačka Ilona Csáková s doprovodnou kapelou. V sobotu, poslední den adventního jarmarku v Novém Jičíně, čeká jeho návštěvníky od 15 hodin pohodové odpoledne s žesťovým kvintetem All Brass Band, od 15 do 17 na Masarykově náměstí také budou skauti rozdávat Betlémské světlo.

Vánoční náměstí

KDY: pátek 22. prosince od 17 do 22 hodin

KDE: náměstí Míru, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vánoční zóna v centru města nabídne stánky, vánoční bar, posezení, k tomu budou hrát Dj Lucky Boy a Dj Skap.