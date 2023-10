Jak si užít nastávající víkend? Přinášíme pravidelnou várku tipů na akce v Ostravě a na dalších místech v Moravskoslezském kraji.

Takto vypadala Halloween Party v bývalém Hotelu Palace, 30. října 2018 v Ostravě. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

BRUNTÁLSKO

Halloween párty

KDY: sobota 21. října od 17 do 20 hodin

KDE: Chovatelský areál TJ Sokol Chomýž, Okružní 133/45

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: V chovatelském areále vedle fotbalového hřiště v Chomýži se uskuteční akce pro rodiny s dětmi.

Den archeologie

KDY: sobota 21. října od 14 do 18 hodin

KDE: zámek Bruntál

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Připraveno je zábavné odpoledne plné přednášek a workshopů, které přiblíží krásu šperků, kouzlo metalurgie či skoro alchymii konzervátorství. Pozvání přijali také zástupci Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava z Uměleckého slévárenství Ostrava nebo kovář Petr Czasch. Přijít ohřát se ke kovářské výhni a strávit podzimní odpoledne trochu jinak můžete i s celou rodinou. Od 17 hodin je pro nejmenší návštěvníky připravena zábavná hudební show plná písniček a povídání Rarášci a zvířátka v prostorech sala terreny v zámeckém parku.

Na stráži na hradě

KDY: sobota 21. října a neděle 22. října od 9 do 17 hodin

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: 180 Kč, zvýhodněné vstupné 120 Kč, rodinné 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: Víkend na Sovinci opět nabídne netradiční prohlídky okořeněné vstupy a scénkami ze života na hradě. Představí se zde mušketýrská jednotka Salva Quardia z Olomouce, šermířská skupina Fratres in Armis, orientální tanečnice, Sokolníci z Pateřína a další. Bude probíhat také oblíbený Sovinecký rébus.

TIPY ZE SOUSEDNÍHO KRAJE

Šumperský Džemfest nabídne Chinaski i Radečky

KDY: pátek 20. října od 17.30 hodin

KDE: Dům kultury Šumperk

ZA KOLIK: v předprodeji 499 korun

PROČ PŘIJÍT: Oblíbený Džemfest, který se už 23 let koná v říjnu v Šumperku, si letos připravil nabitý hlavní program i zajímavé doprovodné akce. Novinkou je večer v kině Oko věnovaný tělesnému i duševnímu zdraví. Festival vyvrcholí v pátek 20. října v šumperském kulturáku, kde vystoupí kapely Chinaski a O5 a Radeček.V bohatém programu se dále představí úspěšný zpěvák Marcell s jeho All star bandem nabitým špičkovými muzikanty, jako je například ex bubeník Mandrage Matyáš Vondra nebo přední producent a kytarista Fiedlerski. Na Džemfestu navíc dostanou šanci i talentovaní mladí umělci, kteří uspěli ve vyhledávací soutěži Objev roku Radia Haná. Těšit se můžete na absolutního vítěze kapelu The Middle Of The Sandwich.

Hubertova jízda

KDY: sobota 21. října od 10 hodin

KDE: Drahlov, u střediska ZD

PROČ PŘIJÍT: Hubertova vyjížďka terénem, tradiční hon na lišku, parkur, hobby horsing pro děti. Od 19 hod závěrečné posezení s bohatou tombolou v hospůdce U Davida v Drahlově.

Swingová tančírna v Tančírně

KDY: neděle 22. října od 15 hodin

KDE: Tančírna v Račím údolí u Javorníku

ZA KOLIK: 123 korun v předprodeji, 200 korun na místě

PROČ PŘIJÍT: Už jste o ní slyšeli? O Tančírně? Přinášíme vám příběh, který se psal před více než sto lety… Od nepaměti vedla Račím údolím solná stezka. Dějiny kraje se jako stopy soumarů otiskovaly do kopců svírajících horskou bystřinu. Podél ní mířili kupci k horskému sedlu pod Černým vrchem. Pojďte a odkryjte tyto tajemné příběhy pohledem chlapce, který tu kdysi žil. Chlapcem, který byl vnukem stavitele Tančírny. Pojďte a „protančete“ s ním malebný kout Rychlebských hor… Přijďte zažít tančírnu v Tančírně! Budete si moct zatančit v rytmu blues & swing, nebo si jen poslechnout vystoupení kapely AV Blues & Swing.

OPAVSKO

Divadlo znovu obsadí svalovci

KDY: sobota 21. října od 9 hodin

KDE: Slezské divadlo, Opava

PROČ PŘIJÍT: Grand Prix Pepa je mezinárodní amatérská soutěž v kulturistice a fitness. Dokonale osvalení muži, ale též ženy napříč všemi kategoriemi vystřídají na jevišti herce. Budou tam svými vypracovanými těly ohromovat diváky a současně bojovat o vítězství. O postup je čeká souboj od 9 hodin a finále i Elite.

Bejatky slaví své půl století

KDY: sobota 21. října od 16 hodin

KDE: sál ZŠ, Štítina

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Národopisný soubor Bejatky i Muzikanči vzkazují svým příznivcům: Něchajče robotu na inšu sobotu a přičče posedžeč. Je to dobrá rada pro každého, kdo se rád baví. Společně oslaví padesáté narozeniny souboru dobrým vínkem, hudbou, slezskými písničkami a pochopitelně i „povědanim“.

OSTRAVA

Trojice pravidelných trhů v Ostravě

Fauna trhy na Černé louce

KDY: neděle 22. října od 6 do 12 hodin

KDE: Černá louka, Ostrava

ZA KOLIK: 50 Kč (snížené vstupné 30 Kč)

PROČ PŘIJÍT: Plocha Fauna trhů je opět větší – byla rozšířena na všechny prostory výstaviště. Tradičně nabídne vše pro chovatele nejrůznějších živých tvorů, od okrasného ptactva, přes fanoušky akvaristiky, teraristiky, až po milovníky psů a koček. K mání bude krmivo i nejrůznější pomůcky a potřeby.

Pravidelný bleší trh

KDY: sobota 21. října od 7 do 12 hodin

KDE: Černá louka, Ostrava

ZA KOLIK: 30 Kč

PROČ PŘIJÍT: Pravidelná burza opět nabídne celostátní setkání hobby sběratelů všech různých oborů – starožitnosti, filatelie, pohlednice, mince, odznaky, tel. karty, militaria, staré knihy, fotoaparáty, obrazy, hodiny, hračky, vláčky, autíčka, sklo, porcelán, kuriozity a jiné. Většinu vystavených věcí si bude možné i zakoupit.

Farmářské trhy u Futura

KDY: sobota 21. října, od 8 až do 12 hodin

KDE: OC Futurum, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na parkovišti u obchodní centra Futurum v Ostravě bude k mání široký sortiment moravských i českých potravinových produktů. Regionální prodejci zde pravidelně nabízí nejen ovoce a zeleninu, ale i pečivo, koláče (valašské frgály), mléčné výrobky, vejce, čerstvé maso z kozí farmy, jehněčí speciality, uzeniny, ryby, obiloviny, koření, med, nefiltrované pivo, víno, květiny, nejrůznější kulinářské speciality a další výrobky a zboží.

Marek Vašut a Pěsti v Ostravě

KDY: sobota 21. října od 17 hodin

KDE: hala Sareza, Hrušovská 15/2953, Ostrava

ZA KOLIK: 250 a 350 Kč

PROČ PŘIJÍT: Ostrava hostí Mistrovství České republiky v boxu mužů a žen. V soubojích o tituly si to rozdají naši nejlepší boxeři a boxerky. Akce se zúčastní řada osobností. Jednou z nich je Rosťa Osička, který v době mistrovství v Ostravě bude vystavovat své obrazy. Večerem bude provázet Marek Vašut.

Dolnolhotský Kobzol

KDY: sobota 21.října od 12 do 19 hodin

KDE: Mokřinka, Dolní Lhota

PROČ PŘIJÍT: Akce je určena pro celou rodinu, tedy pro děti a dospělé všech věkových kategorií. Nabídne nejen ochutnávky a ohňostroj, ale i soutěže. Do té ve vyřezávání dýní si musíte přinést vlastní dýni a nůž, na vyřezávání bramborových razítek postačí nůž. Dále se můžete těšit na pečení brambor v ohni (brambory a alobal dostane každý zdarma od sponzora), opékání špekáčků (špekáčky, hořčice, kečup, chléb, tácky a vidlice budou k dispozici), střelbu ze vzduchovky na terč a připravena je i soutěž o nejlepší dýňový koláč (on-line registrace běží od 1.10.). Veškeré podrobnosti najdete na webu www.sksdl.cz. Celá akce je venkovní, proto se pořádně oblékněte.

Haloweenské perníčkování pro děti

KDY: 21. října od 14 hodin

KDE: kulturní dům K-TRIO, Ostrava-Jih

ZA KOLIK: 130 Kč

PROČ PŘIJÍT: Dětská tvořivá dílnička je vhodná pro děti od 6 do 12 let a nabídne tvořivé odpoledne pro vaše děti s nádechem halloweenské atmosféry. Akce trvá 2 hodiny. Děti se naučí zdobit perníčky s halloweenskou tematikou. Vstupenky jsou určeny pouze pro děti, doprovod si ji zakupovat nemusí (1 dítě = max. jeden člověk jako doprovod). Doprovod může být přítomen, ale není to nutné.

Nový festival Alterova v Ostravě

KDY: sobota 21, října od 13 hodin

KDE: Trojhalí Karolina, Ostrava

ZA KOLIK: na místě 1490 Kč

PROČ PŘIJÍT: Jedná se o úplně první ročník festivalu Alterova v moravskoslezské metropoli. Headliner jsou Guano Apes (DE). Vystoupí taky Krucipüsk (CZ) nebo zástupce moderního metalu Space Of Variations (UA), dále The Hellfreaks (HU), UP!Great (CZ), Black Sonic Pearls (RU), Sliver (PL).

Burlesková show

KDY: sobota 21. říjen od 20 hodin

KDE: Studio G, Chelčického 691/8, Ostrava

ZA KOLIK: 450 Kč

PROČ PŘIJÍT: Po prázdninách půjde o první Burleskovou show, která slibuje divákům ohromující a svůdné vystoupení, kde se prolíná burleska, humor a nadsázka. Konferenciérská hvězda Ali Peli bude provázet večerem plným svádění a uměleckých perel. Chybět nebude ani vystopupení boubelatého zlatíčka Ruby Tsunami, pohádkové Niny Clementiny, ztřeštěné Fallky La Coquine a slovenské speciální hostky Catrice Cat. Nebudou chybět ani šansony a kabaretní písně naší ostravské divy Veroniky Divínové a vlastní ostravské zastoupení v podobě Burleskova Pack, Carmelity Von Bahnhof a Cookie Da Roxa.

NOVOJIČÍNSKO

Walburga má narozeniny

KDY: sobota 21. října a neděle 22. října

KDE: zámek, Kunín

PROČ PŘIJÍT: Oživlá historie na zámku v Kuníně. Návštěvníci budou mít příležitost spatřit oblékání „první dámy moravského osvícenství“ hraběnky Marie Walburgy její služebnou Terezou. Na její oblékání bude osobně dohlížet její matka Marie Rebeka hraběnka Harrachová. Zájemci se mohou v tyto dny převléci do historických kostýmů z této doby a vyfotografovat se se svými dětmi během prohlídek zámku nebo ve volně přístupných zámeckých prostorách. Živé obrazy v podání Šáruš History Fashion jsou součástí prohlídek zámku: v sobotu i v neděli v 11, 13, 14 a 15 hodin. V zámecké kuželně si návštěvníci mohou prohlédnout rovněž volně přístupnou výstavu Zahrady a zahradníci rodu Harrachů.

Benefiční Fashion Show

KDY: pátek 20. října od 19 hodin

KDE: stodola Rodného domu J. G. Mendela, Vražné

ZA KOLIK: 390 Kč

PROČ PŘIJÍT: V prostorách Rodného domu J. G. Mendela ve Vražném se 20. října v 19 hodin uskuteční módní přehlídka, jejímž cílem je vybrat finanční obnos na zakoupení vzácné knižní sbírky, která byla vydána k 200. výročí narození slavného genetika. V současné chvíli má muzeum tuto sbírku pouze zapůjčenou, ale rádo by ji získalo do svého vlastnictví, aby byla součástí domu, do kterého právem patří. Benefiční fashion show se koná ve spolupráci s obcí Vražné a studiem TOP VISAGE v Hranicích. Svou účast potvrdili módní návrháři Luděk Hanák, Petr Kalouda, Šárka Ordošová, Dagmar Porubová, Svatební salon Paris, La Petite Boutique.

Folklorní slavnosti

KDY: sobota 21. října od 9 do 19 hodin

KDE: Dělnický dům, Odry

ZA KOLIK: 100 Kč na koncert cimbálové muziky

PROČ PŘIJÍT: Festival začne v 9 hodin Cimbálovým workshopem, který potrvá do 14 hodin a je zdarma. Podlesní hodinu bude přednáška o cimbálových muzikách na našem území. V 17 hodin začne koncert cimbálových muzik, ve kterém se představí CM Bystřice pod Hostýnem s taneční složkou, CM ZUŠ Nový Jičín s taneční složkou, CM Odry, CM ZUŠ Žerotín, CM ZUŠ Brušperk a CM ZUŠ Frýdlant nad Ostravicí.

KARVINSKO

Míša Růžičková - Pohádkové království

KDY: pátek 20. října, 17 hodin

KDE: Karviná. Městský dům kultury

ZA KOLIK: 320 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tentokrát se přeneseme přímo do pohádky. Procvičíme si hlásek u Rozcvičky v pohádkových kulisách krásného zámku. V písničce Začíná bál vás pozvu do královského paláce mezi prince a princezny a pořádně to spolu roztočíme. Že se princezny a králové bojí draka, to už víme, ale náš čerstvě vylíhnutý dráček Žofík je moc hodný a přítulný. V podzámčí, tam kde se rozkládá hustý a temný les, přiletí různá Strašidla a možná uvidíme i Trpaslíky a víly. Těšit se můžete také na písničku na přání a novou písničku Policejní, u které budeme zpívat, mávat a tancovat.

Metal October Night vol.2

KDY: sobota 21. října, 19 hodin

KDE: Karviná, Hard Cafe

ZA KOLIK: 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Koncert čtyř zajímavých tvrdě rockových kapel. Grunge, moderní metal, nu-metal, hard core a další v podání kapel The Matrones, X-Core, Permon a Stone Throne.

Hubertova jízda ve Stonavě

KDY: v sobotu 21. října od 14 hodin

KDE: Stonava, Dům PZKO

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Myslivci se sejdou ve 14 hodin na parkovišti před Domem PZKO, kde po střelbě z mušket bude odtroubeno zahájení honu na lišku. Ve 14.45 vyrazí průvod myslivců se psy a dravci ke kapličce svatého Huberta, kde v 15 hodin začíná mše svatá. Od 15.45 je v zahradě PZKO Stonava naplánovaná zahradní slavnost s ukázkami sokolnictví, laserovou střelnicí a dalšími atrakcemi. Bohaté občerstvení a živá hudba zajištěny.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Positive Show vol. 5

KDY: pátek 20. října, 19 hodin

KDE: Frýdek-Místek, klub Stoun

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Další ročník klubového festivalu nabídne kapely Positive, Luxusní garáž, Garlands a Holistic.Med.