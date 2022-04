Pochod Po sopkách Bruntálska letos slaví kulatý 20. ročník. Na bruntálském náměstí bude v sobotu od 6.30 do 9 hodin probíhat registrace těch, kteří si chtějí vyšlápnout na některé ze sopek v okolí. Akce je vhodná pro zdatné sportovce i pro rodiny s dětmi nebo seniory, protože sopek je zde dost a lze je propojit různě dlouhými a různě náročnými trasami. Trasy jsou značené, zkušenosti z předchozích ročníků značné, takže nikdo by neměl zabloudit.

První máj na rozhledně na hranicích

Také výšlap na oblíbené prvomájové setkání na rozhledně ve Městě Albrechticích už má slušnou tradici. Poprvé se konal v roce 2012. Stačí z libovolného místa v neděli 1. května vyrazit na Hraniční vrch. Rozhledna, která vznikla spojením dvou věží, leží totiž na česko-polské hranici.

Turisté i cyklisté, kteří sem dorazí mezi 10 a 14 hodinou se mohou těšit na pamětní list s příležitostným razítkem. Hlavní motivací k výstupu jsou ale nádherné výhledy a setkání s kamarády.

Na rozhlednu vede z nádraží v Městě Albrechticích k rozhledně modrá turistická značka, což je asi 3,5 kilometru. Na Hraniční vrch se dá také vystoupat zkratkou podél hranice po naučné stezce od rybníku Celňáku. Z Třemešné ve Slezsku je to po červené a po modré turistické značce asi 7,5 kilometru. Také z polské Opawice vede na rozhlednu značka asi 3,5 kilometru. Cyklistům se nabízí výlet po cyklotrase č. 55. Z Krnova do Albrechtic až na Hraniční vrch je to 17 km.

Jarmark na Majoránku

Fanoušci regionálních produktů mohou v sobotu 30. dubna vyrazit na Osoblažsko. Bylinkový ranč Majoránek připravil Jarní jarmark s prodejem lokálních produktů od 10 do 18 hodin. Ranč se nachází v Horních Povelicích, takže k cestě na jarmark lze využít vlaky ČD a úzkokolejku Osoblažku.