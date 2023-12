"Dopadlo to k mému překvapení fifity - fifity. Jen mírně ve prospěch "nechceme ohňostroj". Od začátku jsem říkal, že to není referendum, spíše se chceme s občany poradit. Za mě je tichý ohňostroj dobrým kompromisem, který by měl vyhovovat oběma skupinám. Jde spíš o to, že některé rodiny šly na náměstí opravdu s tím, že bude ohňostroj úplně bez hluku. Jejich děti se hlasitých ohňostrojů bojí, leckdo šel poprvé a dost jej situace zaskočila, děti se jim rozplakaly. Prostě to nebylo úplně to, co jsme avizovali," vyjádřil se k tichému ohňostroji starosta Tomáš Hradil.

V diskusi někteří Krnované kritizovali, že zábavná pyrotechnika patří spíš k novoročním oslavám než k adventu, ale nejvíc stížností přišlo právě na hluk, který děsí děti, psy i volně žijící zvířata. Z debaty vzešel kompromis v podobě tichého ohňostroje, ale jen málokdo věděl, co si pod tím vlastně představit. "Byl to tichý ohňostroj nebo nebyl?", diskutují Krnované také letos.

Jisté je, že moderátor Martin Bodešinský před zahájením ohňostroje uvedl v dostatečném předstihu, že nebude úplně tichý, takže by rodiče na to měli připravit děti a majitelé pejsků raději odejít se svými miláčky co nejdál.

„Tato aktivita má sníženou hladinu hluku, ale nepočítejte s tím, že neuslyšíte žádnou ránu. Až tak dobře tiché ohňostroje ještě neumíme. Každopádně jsou vynechány hlasité petardy a efekty, které byly zaměřené jen na zvuk. Celkově bude mít ohňostroj sníženou hladinu hluku, ale jestli máte malé děti, připravte je na to, že rány uslyší. A pokud máte psy, raději s nimi běžte o kousek dál,“ uvedl Martin Bodešinský, než zaplnění náměstí začalo odpočítávat.