Ve Stránském, místní části Rýmařova na Bruntálsku, se opět koná několikadenní technoparty. Už třetí rok se na ni sjíždějí někdy až tisíce lidí. Vadí to místním obyvatelům a chatařům, kteří si stěžují zejména na noční hluk.

Technoparty na louce ve Stránském u Rýmařova. | Foto: Deník/František Kuba

Rýmařovský starosta Luděk Šimko (PRO Zdraví a Sport) vše komentuje s tím, že město má svázané ruce, i když pořadatelé porušují vyhlášku.

Podle majitel pozemku, farmáře Miroslava Nováka, ale hudba není extrémně hlasitá a nevadí ani jeho zvířatům. Organizátoři akce uvedli, že se hudbu v noci snaží ztišit.

Na technopárty u Rýmařova "paří" i krávy. Na louku se sjely dva tisíce lidí

"Nechceme zrušit technoparty, ale zajistit dodržování nočního klidu. Tři roky jednáme se samosprávou a se státní správou, zejména s policií, a nejsme schopni se dovolat svých práv," řekl obyvatel Stránského Zdeněk Smékal. Ve vsi trvale bydlí okolo 70 lidí, jezdí sem hodně chatařů. "Nikde nemáme zastání, každý nám řekne jenom, že se s tím nedá nic dělat," řekl další obyvatel Radek Kristin.

Starosta řekl, že město Rýmařov vydalo vyhlášku, ale pořadatelé ji porušují. "Je to na soukromém pozemku, navíc to pořádá fyzická osoba, takže máme dost svázané ruce, nejenom město, ale i policie, hasiči," řekl Šimko. Přestupková komise pořadatelům ukládá pokuty v řádech desetitisíců korun. "Oni se odvolají na kraj a kraj nám to sebere, že jsme podjatí. Takže i v tom máme svázané ruce," řekl Šimko.

Účastníci akcí jsou podle něj ukáznění a nejsou agresivní. "Ale jde o to rušení nočního klidu. Není to jenom hudba, ale i vibrace, takové to monotónní dunění, a v noci to je samozřejmě slyšet podstatně víc. Víceméně každý den ráno se snažím kontaktovat organizátory, ať zruší, nebo přeruší akci, s tím, že to dávám na vědomí policii. To je asi všechno, co s tím můžeme dělat," řekl starosta.

Vztahy ve Stránském hrotí technoparty. Hřebíky na cestě i rozřezané pneumatiky

Stránští loni sepsali petici a i v okolních vsích nasbírali 240 podpisů. "Oni hřeší na to, že je nás tady pět a půl. Kdyby to bylo u většího města, tak by asi reagovali jinak. Pak argumentují, že akorát pár lidí oznámilo rušení nočního klidu. Ostatní už ale policii ani nevolají, rezignovali," řekl Kristin.

Jedna technoparty se ve Stránském uskutečnila o víkendu, další začala hned v úterý a má trvat do neděle. Loni se podobné akce zúčastnilo okolo 5500 lidí. Dnes v poledne byly na místě nanejvýš stovky účastníků, očekává se ale, že většina lidí, zejména cizinců, přijede až v pátek.

Připomeňte si atmosféru loňské technopárty ve Stránském:

Policejní mluvčí Soňa Štětínská sdělila, že policisté dosud přijali několik oznámení o nadměrném hluku. "V rámci svých kompetencí učinili potřebné. V případě, že jsou zjištěny skutečnosti možného podezření z přestupku (viz oznámená rušení nočního klidu), policisté věc na místě zadokumentují a postoupí k řešení příslušnému správnímu orgánu," uvedla Štětínská.

Farmář Novák řekl, že akci vnímá pozitivně. "Není tady žádný velký kravál. Dole ve vsi je slyšet, že se hraje, ale spíš takové dunění v pozadí. Ale když jede auto, je to tam slyšet taky," řekl Novák. Uvedl, že jeho kravám ani koním hlasitá hudba nevadí. "Dělám to jenom o prázdninách. Teď se sklidilo seno, tak se udělala akce. Stejně to bylo pojěžděné traktory, tak je relativně jedno, jestli to pošlapou lidé, nebo dobytek," řekl Novák.

Minule se tu narodilo hříbě, Rýmařov opět zažívá technoparty, vadí hluk

Hlavní organizátor Milan Havlíček řekl, že na akci vystupuje 40 DJs z celé Evropy. "Ztišujeme samozřejmě hudbu, když je to potřeba. Když je stěžování, tak se to snažíme ztišit na minimum. Úplně vypnout to nejde a ne všem místním to vadí. Co se týče sociálního zázemí, jsme plně připraveni. Sbíráme vajgly i jednotlivé papírky, louka po nás bude naprosto vyčištěná," řekl.

Pořadatelé uvedli, že si Stránský vrch vybrali i proto, že v okolí nebydlí až tolik lidí. "Čím dál budeme od lidí, tím lépe, ale lokality v české kotlině nám nedají tolik možností. Ne každý je shovívavý udělat nějaký festival na svém pozemku," řekl Havlíček.