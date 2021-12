Tehdy hrabě Ferdinand von Arco z Hošťálkov bojoval proti Británii jako velitel německé ponorky. Jaký asi tyto vzácné barokní varhany měly zvuk? To se dozví návštěvníci koncertu, který se na zámku Hošťálkovy uskuteční v sobotu 4. 12. od 15 hodin.

„Chtělo by to varhanní koncert, nemyslíte? Pět let skvělé práce restaurátorů Kánský - Brachtl si zaslouží zúročit předvedením veřejnosti v plné kráse zvuku barokního unikátu z dílny Staudingerů z Andělské Hory!,“ zvou organizátoři na Adventní koncert do Hošťálkov s tím, že vstupné je dobrovolné.

Kromě Jana Krátkého, který je specialista na barokní varhany, v programu vystoupí také Krnovský chrámový sbor pod vedením Jana Mičky.

Varhany opravila firma z Krásných Louček

Od roku 2015 je vlastníkem zámku spolek Renesance. Hošťálkovský zámek se v soukromých rukou daleko víc otevřel veřejnosti, něž když byl majitelem stát. Probíhají zde komentované prohlídky a řada akcí pro veřejnost, například odborné semináře nebo promítání filmů formou kina.

Průvodkyně Andrea Šírová a Ľubica Mezerová v zámecké kapli vždy upozornily návštěvníky, jak už pokročila generálka varhan. Restaurování prováděla firma Kánský – Brachtl z Krásných Louček, která to má do Hošťálkov pár kilometrů. Pro místní varhanáře, kteří se specializují na historické varhany, je zámecký nástroj z Hošťálkov vlastně vizitka, takže si na všem dali obzvlášť záležet. Kromě majitele zámku také ministerstvo kultury finančně podpořilo renovaci zámeckých varhan.

Staudingerova dílna z Andělské Hory

Tento nástroj bude lákadlem nejen pro milovníky hudby, ale také pro znalce varhanářství, protože jejich autorem je rodina Staudingerů. Před 300 lety byli Staudingerovi legendou v oboru varhanářství. Staudingerova dílna z malé obce Andělská Hora na Bruntálsku si totiž troufla i na stavbu obrovských barokních nástrojů pro katedrály. Nástroje a úspěchy Staudingerů inspirovaly zakladatele krnovského varhanářství Franze Riegera.

Varhany pro zámek Hošťálkovy pochází z 18. století, takže musely být nejen funkční, ale také bohatě zdobené. Skříň je plná dřevořezeb a na kruchtě kolem píšťal se to hemží andělíčky. Vychází spíš z konceptu velkých barokních nástrojů, než z menších varhan, jaké tehdy běžně hrávaly v kaplích. Při průzkumu se například ukázalo, že měchy původně varhany měly na opačné straně, a také že vstup na kůr byl řešen úplně jinak než dnes. Sílu historického okamžiku, kdy poprvé v životě uslyšíme hlas hošťálkovských varhan, i celkový zážitek z koncertu, si vychutná jen ten, kdo si s sebou vezme do Hošťálkov teplé oblečení, deku a nejlépe i podložku pro sezení na tvrdých kostelních lavicích.