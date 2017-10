Taneční skupina In Motion připomene hrůzy holocaustu

Osudy lidí, kteří prožili holocaust, inspirovaly bruntálskou taneční skupinu In Motion.

Tanečnice v představení Osvětim, cesta do pekla.Foto: archiv skupiny In-Motion

Námět se v Robinu Valáškovi, který skupinu In Motion vede, rodil postupně.

„Viděl jsem filmy s tímto tématem, nedávno jsem také navštívil Osvětim, kde na mě dýchla ta atmosféra. Navíc je to letos 75 let od vypálení Lidic. Když se to všechno dalo dohromady, rozhodl jsem se vytvořit představení,“ uvedl Valášek.

Představení Osvětim, cesta do pekla, v němž účinkuje kolem padesáti tanečníků skupiny In Motion, se koná v sobotu od 19 hodin v Městském divadle v Bruntále.

Lukáš Nedomlel