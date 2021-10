Andriana Pavlíková je žákyní Základní školy v Osoblaze. Její výtvarné vlohy dlouho zůstávaly pedagogům skryté. Zdokonalovala se totiž spontánně jako samouk. Informace o malířských technikách si sama hledala na internetu. Ředitel školy Marian Hrabovský si při pohledu na její práce uvědomil, že se zřejmě hlásí o slovo mimořádný talent. Domluvil se starostou Hlinky školačce její první samostatnou výstavu. Protože zdejší kostel nepatří církvi, ale obci, nebyl problém ho komě bohoslužeb využít také jako výstavní síň.

"Zájem Andriany o malování pro nás pedagogy dlouho zůstával skrytý. Nyní s úžasem sledujeme její slibné malířské začátky, které se vynořily jako by najednou, nenadále. Naše společnost umí podporovat děti s poruchami učení a chování, ale odhalit a rozvinout dětský talent často nedokážeme. Formálně sice voláme po podpoře talentů, ale i nadále jich mnoho zůstává skrytých. Proto mám radost, že v případě Adriany se nám podařilo malířský talent přece jen rozpoznat. Věřím, že na ni spoluobčané z Hlinky jednou budou pyšní. Dámy a pánové, toto je malířka ze Základní školy Osoblaha,“ zahájil vernisáž v kostele ředitel Základní školy Osoblaha Marian Hrabovský.

Ve škole už Andriana Pavlíková získává pod vedením učitelů širší zkušenosti s uměleckými obory. Pedagogové už ví, jak rozvíjet její zručnost, jemnou motoriku a přesnost. Většinu vystavených obrazů malovala akrylem a olejovými barvami. Inspiraci většinou hledala při pohledu na krásy přírody.

„Protože autorce je teprve třináct, dozvíme se prostřednictvím obrazů také něco o její generaci. Vidíme svět dospívajícíma očima,“ upozornil Marian Hrabovský.

Pro starostu Hlinky Marcela Chovančáka byla vernisáž vítaná příležitost domluvit se Andrianou Pavlíkovou na vytvoření většího obrazu, kterým by mohl zkrášlit některou z obecních budov. Také to pro něj byla nová zkušenost jak lze rozšířit využití obecního kostela také k jiným účelům, než jen čistě náboženským.

„Zjistil jsem, že v celé České republice existuje jen pět obcí, které mají kostel zasvěcený svatému Valentinovi. S tímto světcem je spojená spousta tradic a zvyků, které fungují i mimo křesťanství. V každém supermarketu poznáte podle srdíček a plyšáků, že je zrovna v kalendáři únor se svátkem svatého Valentina. Už přemýšlím, jak se spojit s ostatními obcemi, kde mají chrám zasvěcený Valentýnovi. Mohli bychom využívání našich kostelů společně posunout někam dál. Přece jen jsme jako obec do kostela hodně investovali. Už sem neprší, už nám červotoč nežere oltář, tak ať to dobře využijeme. Pojďme přemýšlet o širším využití kostela a valentýnské legendy v Hlince,“ doplnil starosta Chovančák.

Pouť zamilovaných do Hlinky?

Mladí lidé už nevnímají Valentina jako mučedníka z prvních století křesťanství, ale prostřednictvím amerického a anglosaského svátku zamilovaných. Dokázali bychom vytvořit český ekvivalent pro únorový Den svatého Valentýna?

„Napadá mě pozvat zamilované páry v únoru k nám do Hlinky a nabídnout jim něco na způsob poutního místa mladých partnerů. Nápady by byly, ale teď na to nemám čas. Těším se až budou všechny chodníky opravené, budeme mít čističku a spravené obecní baráky. Pak už budu řešit jen takové ty třešinky na dortu jako je propojení Hlinky se svatý Valentinem,“ uzavřel starosta Marcel Chovančák.