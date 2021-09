Jannis Samaras a Karel Janeček podle žebříčku časopisu Forbes patří mezi stovku nejbohatších Čechů. Oba se pohybují kolem 80. příčky. Janeček má pět dětí, Samaras čtyři. Oba přemýšlí v jaké společnosti budou žít jejich potomci.

Miliardáři mají víc příležitostí měnit věci veřejné, než průměrný občan. Na rozdíl od politiků nemají důvod předstírat, že znají univerzální recept na všechno. Zdá se, že Janečka a Samarase baví argumentovat a naslouchat.

Krnovanům nabídli spíš lekci kolektivního přemýšlení než klasickou talkshow.

Janečkův volební systém D21

Janeček se představil jako matematik a vizionář, který se zabývá společností jako sociální reformátor. Vymyslel revoluční volební systém D21, kterým vylepší světovou demokracii. Je založený na tom, že jeden volič má více hlasů, třeba dva nebo tři.

Majitel nápojářského gigantu Kofola Jannis Samaras pozval na pódium svou manželku Zuzanu. Matematik a vizionář Karel Janeček Krnovanům představil svého pětiletého syna Yaniska.Zdroj: Deník/František Kuba

„Jakmile se to zavede, máme vyřešené nenávistné předvolební kampaně. Politik, který třeba chce být prezidentem, musí vést konstruktivní kampaň a pochválit to dobré z programu svých oponentů, aby získal druhý hlas od nerozhodných lidí, kteří nejsou primárně jeho voliči. Takový volební systém je výhodný pro lidi, ne pro politiky. O změnu musí žádat velký počet voličů, jinak to politici sami od sebe nezavedou,“ představil Janeček svůj nápad D21.

Prezident Miloš Zeman se před parlamentními volbami svěřil, že kdyby měl dva hlasy, jeden dá ANO a druhý ČSSD, ale bohužel má jen jeden. D21 by přesně taková dilemata voličů vyřešil.

Krnované si při volbě ústředního tématu diskusního večera mohli vyzkoušet vylepšenou variantu D21, kdy má volič kromě kladných hlasů také jeden záporný. Ten využije pro vyloučení „kandidátky“ která se mu příčí ze všech nejvíc. To by podle Janečka v reálné politice mělo eliminovat extremisty.

Samaras likvidoval zavíječe voskové

Vedle snílka Janečka majitel nápojového gigantu Kofola Jannis Samaras vystupoval jako pragmatik z praxe, který se drží při zemi. Svůj opožděný příchod Samaras omluvil tím, že jako včelař musel zlikvidovat zavíječe voskového v úlech, takže se trochu zdržel.

Občas se protáhl, protože ještě cítí tělo, jak včera kopal brambory. Opakovaně dával najevo, že úspěch v byznysu v životě nestaví na první místo.

Při patetickém úvodu jak rodina Samarasova zachránila tradiční českou značku Kofola, jen mávnul rukou. „Pořád slyším, jak jsme vzkřísili Kofolu, ale to je hodně nadnesené tvrzení. Kofola víc pomohla nám, než my jí. Byla to šťastná souhra naší píle, správného okamžiku a náhody. Kdyby Kofola nebyla připravena postavit se na nohy, tak se nám to nepodařilo. Vyšlo to, a díky tomu můžeme dnes dělat to co děláme. Kofola zafungovala jako motor pro rozjezd naší firmy,“ uvedl Samaras adorace svých zásluh na pravou míru.

Co tak stipendium pro žáky?

V publiku seděla řada učitelů, kteří si přišli postěžovat, jak je těžké zajistit mládeži stáže a exkurze ve firmách, které by jim usnadnily volbu povolání. Ředitel malotřídní školy v Branticích Adam Šimůnek si postěžoval Samarasovi, že tři roky marně usiloval o brigádu v Kofole.

„Podle dat Krnovsko dosahuje výrazných vzdělávacích výsledků oproti tomu, jaké jsou zde životní podmínky. Proto bych se chtěl zeptat pana Samarase, jestli není ta správná chvíle na nějaký Samaras fond jako formu stipendia pro zdejší žáky. Nebojím se nezaměstnanosti, ale vylidňování Krnova. Sám jsem se vrátil z Olomouce, a když potřebuji zubaře, musím zase do Olomouce. Věřím, že když budeme mít v Krnově dostupnější péči, také vy v Kofole budete mít víc spokojených mechatroniků,“ zapojil se do diskuse pedagog Šimůnek.

Extrakty ze zahraničí? Ne. Pěstovat byliny

Samaras poznamenal, že poznámka učitele Šimůnka souvisí jak s přeléváním lidí odněkud někam, tak s návratem domů ke kořenům.

„Dnes to řešíme v menších lokacích, jako je Rajecká Lesná na Slovensku nebo Ondrášov v Moravském Beouně. Doufám, že jednou se dostaneme i ke Krnovu, ale to už je opravdu hodně velké město. Spolupracujeme s místníma komunitama na tom, aby se toho co nejvíc udělalo v místě. Aby se netahala práce a suroviny z velkých vzdáleností. K naší výrobě potřebujeme byliny. Máme výkupnu bylin v Moravském Berouně, Velkých Karlovicích i v Rajecké Lesné. Někde už ji od nás převzali místní. Místní začali pro nás pěstovat byliny místo bylinných extraktů, které jsme dováželi ze zahraničí. Pokud v tom budou místní úspěšní, peníze zůstanou v daném regionu. Pomůže to všem ostatním, a možná jednou za nimi přijde i ten zubař,“ odpověděl Samaras s tím, že ve Slovinsku v Radenské už Kofola má kromě neziskovky na ochranu životního prostředí také pilotní program na podporu dětí na základní škole. Jeho výsledky teprve budou vyhodnocovat.

Centrála Kofoly v Krnově? Nereálné

Samaras se znovu obrátil na učitele Adama Šimůnka: „To co jste řekl, je velká výzva nejen pro nás, ale obecně abychom všichni neskončili v obrovských megapolích, zatímco venkov se vylidní, když tam nebude práce, zábava ani bydlení. Mám zkušenost jak pro nás bylo obtížné udržet centrálu Kofoly v Krnově. Nepodařilo se to, protože jsme nebyli schopni tolik lidí motivovat, aby jezdili do Krnova za prací. Vždyť už je problém udržet odborníky i v Ostravě. Nejsme schopni fungovat bez toho, aby významná část našich zaměstnanců působila v Praze,“ krčil rameny Samaras.

Janeček se opět projevil jako věčný optimista: „Není to jen negativní, že žijeme stále víc odděleni. Díky internetovému propojení je dnes už víc přijatelné, že lidé nemusí být spolu každý den. Myslím, že když někdo nebude chtít žít v megapoli, tak to půjde zařídit,“ doplnil svou vizi budoucnosti Janeček.