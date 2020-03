Položili si otázku, jaký zážitek může kino nabídnout ve srovnání s televizí.

KINO: FILM BEZ REKLAM A BEZ PŘERUŠOVÁNÍ

„Návštěva kina je vlastně způsob, jak vzdát poctu filmovým tvůrcům. Musíte do kina přijít na určitou hodinu, abyste tam film zhlédli od začátku do konce. Promítá se bez pauzy a reklamy jsou jen před začátkem. Nemůžete si film zastavit ani skákat ovladačem dopředu a zpět. Film v kině vás motivuje užít si v premiérovém čase umělecké dílo přesně tak, jak to doporučuje zhlédnout autorský tým,“ popsal vedoucí krnovského kina Mír 70 Pavel Tomešek, v čem je úloha kina nenahraditelná.

Popkorn si každý divák dokáže udělat i doma v troubě, ale film v premiérovém čase bez reklam a bez ovladače vám dosud nabízelo jen kino.

PROJEKT VASEKINO.CZ

Proto se jednosálová kina po celé republice spojila, aby takový zážitek přenesla divákům do jejich obýváků.

Tak kinaři jako správní srdcaři odstartovali projekt vasekino.cz. Celkem na 80 kin v České republice začalo od pátku 27. března v rámci nového projektu promítat. Počítají s tím, že jde o nouzové řešení jak neztratit kontakt s diváky, ale po skončení mimořádných opatření tato platforma zase zanikne.

ZKUSTE VIRTUÁLNÍ KINO DOMA V OBÝVÁKU

„Z České republiky vytvoříme jedno velké virtuální jednosálové kino se stejným programem v pravidelných hracích profilech. Budeme tak simulovat provoz kina v obýváku. Prodej lístků bude probíhat on-line pomocí prodejních systémů jednotlivých kin. Divák tak má možnost vyjádřit solidaritu se svým kinem a podpořit ho v této těžké době, aby vůbec existovalo, až situace pomine,“ říká duchovní otec a iniciátor projektu Martin Pošta, předseda Asociace provozovatelů kin.

VYJÁDŘÍTE SOLIDARITU

Promítači, lepiči plakátů, šatnářky i další kinaři netuší, kdy se vrátí do práce. O společném projektu diskutují od prvního okamžiku, kdy byla kina v půli března uzavřena.

„Je to šance, jak vyjádřit solidaritu se svým kinem. Za vstupné 70 Kč si diváci budou moci zakoupit vstupenky na oblíbená místa svého oblíbeného kina. V případě, že se kapacita kina vyprodá, je možnost koupit si lístky v jiném kině po celé republice,“ popsal Pošta jak funguje solidarita mezi kiny.

POJĎME SI HRÁT NA REÁLNÉ KINO

„Jde o to, že si hrajeme na reálné kino se vším všudy. Není možné film zastavit, vracet nebo přeskočit reklamy. Diváci můžou podpořit své kino koupí více lístků, ale spíš počítáme, že si koupí jeden pro získání kódu a pak se bude dívat celá rodina,“ doplňuje informace Pošta.

Systém včetně synchronizace s devíti prodejními systémy si Asociace provozovatelů kin vyvinula a zprovoznila pro své členy sama. Stačil asi týden .

Projektu vyjádřili podporu osobnosti filmového průmyslu Jan Svěrák nebo Ondřej Trojan.

INFOBLOK A ODKAZY

Jak na to?

Zakupte si online vstupenku na www.kinokrnov.cz. Na projekci přijďte v uvedený čas do virtuálního online kina na www.vasekino.cz

Před vstupem do sálu vyberte kino Mír 70 Krnov a zadejte číslo vstupenky, jež přišla mailem (číslo najdete na vstupence. Je desetimístné, začíná 0000) Užijte si film! Před projekcí si můžete otestovat svůj hardware a připojení. Obraz je v HD kvalitě, takže ideální je propojení internetu s televizí.

PROGRAM KINA



1.4. středa 20:00 Amundsen

2.4. čtvrtek 20:00 Šťastný nový rok

3.4. pátek 20:00 Amundsen

4.4. sobota 15:00 Trollové a kouzelný les

4.4. sobota 20:00 Šťastný nový rok

5.4. neděle 15:00 Trollové a kouzelný les

5.4. neděle 20:00 Afrikou na pionýru